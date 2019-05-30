Разворот Текслера: глава Южного Урала заявил о смене регионального курса (ВИДЕО)

Глава Челябинской области Алексей Текслер заявил о смене регионального курса: не люди для экономики, а экономика для людей.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», сегодня, выступая с докладом в Законодательном собрании Челябинской области, глава региона не стал подводить итоги, сразу перейдя к перспективам развития, а также целям и задачам совместной работы.

«Давайте признаем честно: мы сегодня находимся не на том месте, которого заслуживаем – наши возможности гораздо больше! – заявил Алексей Текслер. – Уверен, в центре нашего внимания должен быть человек: развитие потенциала каждого, повышение уровня и качества жизни, чистая и комфортная городская среда, развитая инфраструктура сельских территорий.

Каждый житель Челябинской области должен конкретно на себе, на своем личном примере почувствовать позитивные изменения от нашей с вами работы.

Для того чтобы добиться этого, нам нужно реализовать тот колоссальный потенциал, которым обладает Челябинская область».

По словам главы региона, велосипед изобретать не нужно: конкретные задачи поставлены президентом страны, на реализацию национальных проектов выделены значительные финансы. Региону же нужно не только максимально эффективно вписаться в федеральные проекты, но и определить свои региональные векторы развития.

Во главу угла должен быть поставлен человек и его потребности, заявил Алексей Текслер.

Первым приоритетом названо эффективное здравоохранение

«Больше никакой непродуманной оптимизации медицинских учреждений! Проанализируем уже проведенные сокращения. Если будет необходимо, откорректируем! Далее обеспечим жесткую дисциплину строительства новых объектов.

Приведу пример. В 2018 году планировалось за счет областного бюджета построить 30 фельдшерско-акушерских пунктов. В реальности появилось два – в Еткульском и Кизильском районах. Такой подход недопустим.

Чтобы приблизить медицинскую помощь к селянам и обеспечить охват ею, до конца года будут введены 24 ФАПа. До 2024 года построим еще 100.

В части крупных объектов в 2019 году в Челябинске завершится реконструкция лечебного корпуса противотуберкулёзного диспансера, начнет работать новая поликлиника для жителей Металлургического района.

Принято решение о ремонте зданий детской городской больницы и ее оснащении в Магнитогорске.

Но мало построить стены и поставить оборудование. Медицина – это, прежде всего, люди. Сегодня в регионе нехватка медицинских работников. К примеру, укомплектованность врачами по области всего – 34%. Особенно это касается детских врачей узких специальностей».

Доступ к современной медицине для всех жителей региона предполагается обеспечить за счет развития первичной медико-санитарной помощи, а также дистанционных схем обследования и лечения с использованием новейших телекоммуникаций.

А для решения кадровых вопросов на местах планируется продолжить реализацию программ «Земский доктор» и «Земский фельдшер», а также разработать областную программу по обеспечению жильем молодых медиков, а также врачей дефицитных специальностей. Кадровый вопрос в медицинских учреждениях должен быть решен в ближайшие годы.

При этом Алесей Текслер сделал упор на приоритет профилактики заболеваний.

Второе важное направление – образование

В этой сфере ядром качественных изменений должен учитель, преподаватель. Алексей Текслер отметил необходимость изменений в инфраструктуре и системе подготовки педагогических кадров. Необходимо персонализировать и персонифицировать обучение, не забывая при этом об условиях, в которых находятся дети.

В области продолжится строительство школ и детских садов: уже в текущем году будут сданы две новые школы в Челябинске, завершится реконструкция двух школ в Нязепетровске и Усть-Катаве, откроется более 2500 мест в 15 детских садах. Всего с учетом этих объектов в ближайшие три года планируется создать почти 6000 мест в 29 детских садах.

«Считаю, что давно назрела необходимость создания программы «Земский учитель». О необходимости ее запуска с 2020 года говорил президент РФ, – отметил Алексей Текслер. – Нужно уже сейчас подготовить всю необходимую нормативную базу на уровне области и муниципалитетов, взяв за основу позитивные практики схожих программ в здравоохранении».

Вместе с общим образованием планируется развивать дополнительное, в том числе техническое, образование, а также спортивное направление. На строительство физкультурно-оздоровительных комплексов, крытых катков, бассейнов, стадионов и оснащение спортивных школ в ближайшие три года обещают выделить в 2 раза больше средств, чем за предыдущие 5 лет.

Культура

В этой сфере упор будет сделан на поддержку одаренных детей и реализацию новых культурных инициатив, для чего требуется постоянное обновление материально-технической базы.

В сельских районах Челябинской области до конца года отремонтируют 10 муниципальных домов культуры. В Варненском и Кунашакском районах ДК будут реконструированы. Для 16 сельских домов культуры приобретут световое и звуковое оборудование. Поддержку на ремонт и укрепление материально-технической базы получат в этом году 7 театров, в том числе детских. В этом году в регионе будет создан свой симфонический оркестр.

«Помимо традиционных для региона направлений считаю важным цифровизацию культурных проектов: виртуальные музеи, выставочные мультимедиа-проекты, цифровые гиды в формате дополненной реальности в традиционных музейных пространствах», – отметил Алексей Текслер.

Социальная защита – приоритет, который не подлежит сомнению

«Сегодня свыше миллиона двухсот пятидесяти тысяч южноуральцев охвачены различными формами социальной поддержки. При любой возможности мы будем ее расширять, повышая при этом адресность, чтобы помощь, в первую очередь, получали именно те, кому она необходима сильнее всего», – сказал глава региона, пообещав уже в текущем году увеличить выплаты ветеранам труда Челябинской области и попросив обратить внимание на реальную заботу о людях старшего возраста: необходимо создавать Центры досуга пенсионеров при Комплексных центрах социального обслуживания.

Кроме того, на особый контроль ставится работа с ветеранами Великой Отечественной войны, в топ числе реализация проекта «Волонтерская забота – каждому ветерану».

«Особый подход необходим к людям с ограниченными возможностями. Наряду с реализацией обязательных мероприятий по развитию доступной среды, считаю необходимым стимулировать занятость таких людей, их социальную и производственную интеграцию. Тем более что уровень развития технологий позволяет такие задачи решать.

Мы обязаны помочь им обеспечить себе достойный, независимый образ жизни», – подчеркнул Алексей Текслер.

Был поднят вопрос о поддержке социально ориентированных некоммерческих организаций, волонтерства и социального предпринимательства – объем финансовых средств, выделяемый в области на гранты социально ориентированным НКО предполагается увеличить не менее чем в три раза.

Одновременно поставлена задача развивать программы корпоративной социальной ответственности, благотворительности и меценатства бизнеса.

«В целом критерием для оценки эффективности в сфере соцзащиты должен стать не объем проделанной работы, а достигнутый результат – выход людей из крайней бедности или трудной жизненной ситуации. Столь сложная и амбициозная задача потребует от нас нестандартных подходов и прорывных решений», – подчеркнул глава региона.

Чистая и комфортная среда

«В ближайшие пять лет мы снизим выбросы вредных веществ из действующих источников в Челябинске и Магнитогорске более чем на 20%. Напомню, эти города вошли в 204-й указ Президента и Нацпроект по экологии. Компании взяли на себя соответствующие обязательства. В июне подпишем соглашения. Сразу начнется их реализация. К примеру, в Челябинске мы снизим объем выбросов на 38%», – пообещал Алексей Текслер и сделал сенсационное заявление – возможен перенос ряда предприятий:

«Отмечу еще одну проблему индустриальных городов региона, о которой мало кто говорит. Это необходимость масштабной реновации промышленных зон.

Они занимают значительную площадь городского пространства. Я предлагаю уже начать думать о возможности переноса некоторых предприятий, ведь значительная часть этих территорий используется крайне неэффективно, представляет собой «промышленный хлам» в виде ржавых ангаров, старых цехов с допотопным оборудованием, складов и стихийных свалок».

Что касается новых производств, то они смогут работать только при полном соблюдении всех экологических требований: «Либо мы заставим соблюдать наши требования, либо такие предприятия работать на территории региона не будут», – предупредил глава Челябинской области.

Серьезное внимание планируется уделить воде: после завершения инвентаризации инфраструктурных объектов и оценки затрат начнется масштабная модернизация водоочистных сооружений. Часть этих объектов в регионе уже включена в федеральный проект. Остальные будут модернизированы за счет средств областного бюджета и инвесторов.

«Завершим строительство Долгобродского канала. Дополнительные 120 миллионов кубических метров чистой воды в год придут в Шершневское водохранилище для всех жителей Челябинска и городов-спутников, а это полтора миллиона человек.

Для улучшения экологической обстановки будет осуществлена рекультивация Коркинского разреза, реконструкция коллектора на реке Игуменка, очистка берегов реки Миасс, строительство обводного канала для реки Сак-Елга вокруг Карабаша и целый ряд других мероприятий», – рассказал Алексей Текслер.

Еще один аспект – озеленение: предполагается разработать программу «Зеленый город», в рамках которой будут высажены десятки тысяч новых крупноразмерных деревьев и кустарников, разбиты сотни тысяч квадратных метров новых газонов.

«Помимо промышленной составляющей в вопросе экологии есть коммунально-бытовая, которая на пике кризиса в прошлом году закрепилась в сознании и лексике людей как «мусорный коллапс». Такого в регионе больше не будет.

Свалка в Челябинске закрыта. Скоро начнется рекультивация, итогом которой должен стать «зеленый холм». До 2021 года на эти цели регион получит три миллиарда рублей из федерального бюджета. Это для нас огромная поддержка, которая должна быть максимально эффективно использована», – отметил Алексей Текслер, добавив, что в ближайшее время будут ликвидированы свалки в Магнитогорске, Озерске, Троицке, Златоусте, Верхнем Уфалее, Карталинском и Аргаяшском районах. Причем все вышеназванные полигоны, как и в Челябинске, будут рекультивированы.

Кроме того, до конца года должны быть пущены новые мусоросортировочные комплексы в Карабаше, Снежинске, Сатке. Для стимуляции подобной деятельности в ближайшее время будет принят региональный закон «О раздельном сборе отходов».

Что же касается благоустройства городской среды и сельских территорий, то здесь все элементарно:

«Там, где мы живем, должно быть чисто, опрятно, комфортно. Зимой должен быть убран снег на тротуарах и во внутриквартальных проездах. Летом – сделано озеленение. Круглый год – обеспечена уборка и поддержание порядка на общественных пространствах.

Простая, понятная всем задача. Но она не решается годами.

Мною уже были озвучены в этих стенах меры по выделению дополнительных средств на эти цели. Для начала давайте приведем в порядок все подходы и подъезды к школам, детским садам, больницам, поликлиникам и ФАПам», – отметил Алексей Текслер, добавив, что соответствующие поручения уже даны и задача должна быть решена к 1 сентября 2020 года.

Следующий приоритет – уровень жизни

Глава региона отметил: только сильная, растущая экономика позволит реализовать намеченные планы. Она же является фундаментом для роста благосостояния граждан. «Это, казалось бы, очевидный тезис, но и здесь не всё гладко».

Алексей Текслер о проблемах и перспективах южноуральской экономики

Для разработки и реализации новой региональной промышленной политики создается отдельное министерство. В числе основных задач новому ведомству предстоит:

● проработать возможности для создания новых предприятий в моногородах;

● обеспечить совместно с предприятиями оборонно-промышленного комплекса, где занято 70 тысяч человек, работу по загрузке их гражданскими заказами;

● развить кооперационные цепочки на территории области, в том числе обеспечить стыковку крупного бизнеса с малым и средним;

● обеспечить взаимодействие промышленности и региональной науки, а также всей системы профессионального образования.

Что же касается агропромышленного комплекса, то перед ним ставится задача освоения новых рынков сбыта, прежде всего, в азиатском направлении. Уровень поддержки отрасли, который сегодня превышает 4 миллиарда рублей в год, будет сохранен, а при необходимости – увеличен.

Отдельно Алексей Текслер остановился на развитии сектора малого и среднего предпринимательства, подчеркнув, что условия для предпринимательской деятельности нужно выравнивать с соседними регионами, где поддержка выше, а нагрузка на бизнес – ниже.

Подробно была рассмотрена задача увеличения объемов жилого строительства: к 2024 году показатель должен увеличится в полтора раза – сдаваться должно не менее 2 миллионов квадратных метров жилья в год.

«При этом необходимо соблюдать жесткое условие: одновременно с комплексной застройкой микрорайонов возводить социальные объекты – прежде всего, школы и детские сады. Сейчас это происходит вдогонку, поэтому вместо радужных рекламных картинок люди получают суровую правду будней, – отметил глава региона. – Настоятельно требую от бизнес-сообщества, глав муниципальных образований не отходить от заявленных комплексных планов застройки в угоду текущей ситуации».

Алексей Текслер напомнил, что в регионе нужно закрыть проблемы долевого строительства и расселения аварийного жилого фонда. У нас в области такого жилья свыше 350 тысяч квадратных метров.

Следующий приоритет – качество жизни и связанное с ним развитие инфраструктуры

Глава региона раскритиковал южноуральские дороги: «На сегодня объем областного дорожного фонда составляет 16,7 миллиардов рублей, что сопоставимо с другими похожими регионами. Зато качество дорог не идет в сравнение – оно остается низким. Почти половина дорог не соответствуют нормативным требованиям. Ни меня, ни жителей области не устраивает такая ситуация. Будем ее менять».

Учитывая, что дорожная сеть в регионе развита достаточно, в ближайшее время планируется сосредоточиться на ремонте и содержании существующих трасс, приведении их к нормативному состоянию. В целом в порядок необходимо привести не менее двух третей южноуральских дорог.

Приоритетами при выполнении дорожных работ будут:

● применение новых материалов и технологий;

● усиление контроля качества;

● обеспечение гарантийных обязательств;

● переход на контракты жизненного цикла.

Еще одна серьезная проблема – общественный транспорт. Решать ее планируется начать с крупнейших городов, в которых живет более 60% населения области – Челябинска, Копейска, Магнитогорска, Златоуста и Миасса.

Развитие транспорта должно быть увязано со стратегиями городов и актуальными градостроительными планами. Поставлена задача – заложить основу на десятилетия вперед. Обновление транспортного парка начнется уже в текущем году.

Отдельный вопрос – газификация сельских территорий. В ближайшие три будет построено более 1000 километров внутрипоселковых газовых сетей для газоснабжения не менее 25 тысяч домовладений. Уже в этом году газ впервые получат шесть населенных пунктов, расположенных в Чебаркульском городском округе, в Варненском, Нагайбакском и Кунашакском районах.

«В среднесрочной перспективе мы должны стремиться к максимальному уровню газификации региона. Для чего актуализируем генеральную схему газоснабжения и газификации Челябинской области, которая давно не обновлялась. Соответствующие поручения даны», – отметил Алексей Текслер.

Еще одно важное направление – ЖКХ.

Здесь в центре внимания переход к новой системе обращения с твердыми коммунальными отходами. Перед регоператорами поставлена задача обеспечить качество услуги во всех пяти кластерах региона по существующей стоимости.

«Предупреждаю: попытки «играть на рост тарифа», мы, защищая интересы жителей, будем пресекать, – сказал глава региона. – Уровень инфляции – это предел для роста цены на услуги для граждан в сфере ЖКХ. Это касается не только вывоза мусора, но и тепла, и других услуг. Нужно в этот предел укладываться».

Алексей Текслер также напомнил: в 2020 году в Челябинске пройдут саммиты ШОС и БРИКС: это возможность улучшить свою инфраструктуру, в том числе за счет федерального финансирования. «Провести благоустройство, отремонтировать дороги и, конечно, получить новый аэропорт с расширением маршрутной сети. Это важно, в том числе для развития въездного туризма в регион. Саммиты дают нам и бизнес-возможности – привлечь инвестиции, завязать новые партнерства. Получить импульс для экономики. Этим важно воспользоваться», – подчеркнул он.

Глава Челябинской области завершил свою речь тем, с чего начал: во главу угла должен быть поставлен житель региона:

«Человек – его интересы, уровень и качество жизни, комфортная и чистая среда – это то, чем я буду руководствоваться в своей работе и буду требовать того же от всех».

И недвусмысленно добавил: нужно кардинально изменить отношение к Челябинску

«Это было впечатляющее выступление. Очень живое и интересное, – прокомментировала доклад Алексея Текслера руководитель управления Федеральной антимонопольной службы России по Челябинской области Анна Козлова. – Охвачены все стороны экономической и социальной жизни. Появилась вера в будущее: может быть, наши дети, действительно, не будут уезжать из Челябинска. Очень приятно, что появился шанс решить экологические проблемы. Очень важна поддержка бизнеса и развитее конкуренции. Все это необходимо, чтобы создать комфортные условия для жизни в регионе. Если мы реализуем в ближайшие годы, все что было сказано, я думаю, уровень жизни в Челябинской области значительно вырастет».

Блогеру, лидеру общественного движения «Челябинский урбанист» Льву Владову не хватило конкретики, обращенной к жителям области: «Было сказано много хорошего. И почти ничего плохого. Мне не хватило живого общения, разговоров глаза в глаза. Я думаю, что не хватило вопросов самим депутатам. По факту эти люди ответственны за то, что происходит в области, и они уже не меняются несколько созывов. Именно они являются возможными авторами этой стагнации. Правильно, что послание было адресовано людям, но не хватило тезисов для людей. Чем мы, простые граждане, можем помочь? Ходить на выборы? Призывать людей оставаться в регионе? Если было желание поговорить с обществом, должны быть соответствующие тезисы: «Будем заниматься повышением квалификации и привлекать молодых» – если я именно тот специалист, что мне нужно? Продолжать делать ролики? Ждать звонка? Я не понял позиции по поводу руководителей областного центра. На мой взгляд, собралась уставшая, неэффективная команда. Давайте организуем прямые выборы мэра? Я понял, что не надо надеяться на царя-батюшку, а надо делать самим».

Директор Челябинского филиала РАНХиГС Сергей Зырянов, наоборот, считает, что тональность в докладе Алексея Текслера выбрана верно:

«Всегда хочется верить в то, что жизнь изменится к лучшему, поэтому тема послания руководителя региона выбрана совершенно правильно: надежды на изменение и в сфере медицины, и в сфере образования, и в сфере культуры, и в обустройстве городов. Эти проблемы мы видим каждый день. И, конечно, у каждого из нас накопилось много вопросов и недовольства тем, что ничего не меняется в нашей жизни так, как хотелось бы, чтобы это менялось.

Желаю удачи руководителю и его команде в реализации этих планов, тем более что ему придется отчитываться уже через год о своей деятельности, о деятельности правительства, которым он будет руководить. Я специально обратил внимание на то, что прозвучал 2020 год для выполнения некоторых поставленных задач».

«Мы услышали то, что в первую очередь беспокоит жителей Челябинской области, – это экология, – отметил председатель Регионального духовного управления мусульман Челябинской и Курганской областей Ринат Раев. – Четко обозначены сроки, механизмы реализации и меры, которые предпримут к предприятиям, не выполняющим эти условия. Но большое беспокойство у меня вызвали цифры в области здравоохранения: укомплектованность врачами только 34%. Это сигнал для всех нас: мы все должны принимать участие в решении поставленных задач и реализации озвученных программ».

Политологи услышали в выступлении главы региона и другие сигналы: «Текслер перевернул пирамиду приоритетов. Если раньше подобного рода послания традиционно начинались с цифр – что у нас с ВВП, что у нас с промышленностью, то он начал с проблем здравоохранения, образования, спорта, культуры. Это максимально приближено к жизни, к быту людей.

Я бы еще отметил ударную концовку. Очень эмоционально выражена боль за положение дел в Челябинске. И такой решительный призыв: хватит дербанить город. Это очень значимое высказывание с далеко идущими последствиями. Мне кажется, что это станет лейтмотивом на ближайшие 5 месяцы работы самого Текслера. И я даже подозреваю, что за Челябинском можно поставить «запятую» – хватит дербанить все остальное», – сказал Александр Мельников.

«Это совершенно четкое послание городским элитам в преддверии муниципальных выборов, – добавил Андрей Лавров. – Я это, во всяком случае, воспринимаю именно так. Все прекрасно понимают, что сейчас городская Дума – это пространство, поделенное между несколькими группами, которые занимаются раздербаниванием, как он сказал: одним – ларечки, другим – магазинчики, третьим – стояночки. Всё – так больше не будет. Я думаю, это знак: выборы пройдут совершенно по-другому. Наши элиты, уже поделившие Гордуму, ждет много неожиданностей».

Челябинск, Светлана Намская, Евгений Полак

Челябинск. Другие новости 30.05.19

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