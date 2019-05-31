Жара обострила ситуацию с лесными пожарами на Южном Урале

За четыре дня в Челябинской области произошло полтора десятка лесных пожаров.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе главного управления лесами Челябинской области, с начала недели на территории региона ликвидировано 14 лесных пожаров на площади 43 гектара.

Возгорания произошли на территории Аргаяшского, Кыштымского, Чебаркульского, Красноармейского и Шершневского лесничеств. Общая площадь пожаров составила 43 гектара. На тушении было задействовано 112 человек и 41 единица техники.

Все службы, задействованные в тушении лесных пожаров, продолжают работать в усиленном режиме. В целях обнаружения возгораний наземное патрулирование выполняет 190 оперативных групп. Кроме того, осуществляется авиапатрулирование. Рейды по своевременному пресечению нарушений правил пожарной безопасности в лесах осуществляются в ежедневном режиме на территории всей области.

Всего с начала пожароопасного сезона на территории лесного фонда области ликвидирован 341 лесной пожар на площади 8176 гектаров.

Челябинск, Виктор Елисеев

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