На выезде из Челябинска ограничат движение автотранспорта

На федеральной трассе Р-254 «Иртыш» (Челябинск – Курган – Омск – Новосибирск) вводятся ограничения движения автотранспорта.

Как сообщили РИА «Новый День» в ФКУ Упрдор «Южный Урал» ограничения связаны с проведением работ по капитальному ремонту моста через канал на км 16 + 200 автомобильной дороги Р-254 «Иртыш». С 3 июня по 20 октября 2019 года на этом участке (выезд из Челябинска, поворот на поселок Лазурный, рядом село Петровское) будет введено реверсивное движение с ограничением скоростного режима.

Челябинск, Павел Зварзин

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