В центре Челябинска начали установку летнего кафе у памятника культуры

Общественники призвали прокуратуру Челябинска проверить законность пристройки летнего кафе к объекту культурного наследия.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе Челябинского регионального отделения Общероссийского народного фронта, активисты движения обратились в прокуратуру Челябинска с просьбой дать оценку правовым действиям бизнесменов, которые пристраивают летнее кафе к фасаду исторического объекта и меняют его облик. Общественники просят проверить, законно ли собственники ресторана разместили металлические конструкции и установили бетонные сваи на улице Коммуны у здания часового завода.

«После претензий граждан собственник здания заявил, что имеет право на размещение в этом месте летнего кафе. Ради пристройки предприниматель установил конструкции на газоне. Также остается открытым вопрос, было ли получено разрешение на изменение облика исторического здания: увеличение окон, замена проемов и оконных профилей», – рассказали активисты.

Здание часового завода относится к объектам культурного наследия регионального значения, представляет историческую, художественную и культурную ценность. В соответствии с требованиями федерального закона «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», лицо, в чьем ведении находится памятник, обязано поддерживать его в надлежащем состоянии. «Запрещено проводить работы, изменяющие облик культурного объекта, и ухудшать условия, необходимые для его сохранности. Возведение летнего кафе, закрывающего собой фасад исторического здания, противоречит требованиям статей 33 и 47.3 федерального закона. Нарушением также является разрушение объекта благоустройства (газона на прилегающей территории), сооружение капитальных опор, – прокомментировал эксперт движения. – Считаем, что сооружение должно быть демонтировано, опоры, установленные непосредственно на газоне, ликвидированы, а газон приведен в первоначальное состояние».

Отметим, что скандалы с возведением летних кафе у памятников культуры вспыхивают в Челябинске с завидной регулярностью. Так, на протяжении нескольких лет краеведы боролись с установкой летнего кафе в дома по проспекту Ленина, 54, известный как «Дом работников обкома», а также у примыкающего к нему дома по улице Кирова, 177.

Два года назад очередной скандал возник вокруг «летника» у дома по проспекту Ленина, 63. Дело в том, что в 2016 году суд уже запрещал установку летнего кафе у этого здания, но мэрия вновь включила его в список согласованных для размещения «летников». Когда же главе Челябинска Евгению Тефтелеву напомнили о запрете, он крайне удивился. Видимо, нынешнее руководство города продолжает традиции предшественника.

Челябинск, Виктор Елисеев

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