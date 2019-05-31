В Челябинске рухнула стена шестнадцатиэтажки

В центре Челябинска рухнула часть стены многоэтажки, которой нет и десяти лет..

Как передает корреспондент РИА «Новый День», фасад начал осыпаться у многоквартирного жилого дома №11 по улице Энтузиастов. Кирпичи рухнули на тротуар, часть кирпичной кладки провисла.

Во время ЧП никто не пострадал, территорию оцепили сотрудники МЧС и подрядчики администрации района. «Все службы оперативно приехали на место. Нами было принято решение уронить оставшуюся часть кладки, потому что она нависала и могла дальше разрушиться», – цитирует «Первый областной» главу Центрального района Виктор Ереклинцев.

Отметим, что каркасно-монолитная 16-этажка была построена в 2011 году.

Челябинск, Виктор Елисеев

Челябинск. Другие новости 31.05.19

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