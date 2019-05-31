Сюрприз: в Копейске автомат игрушек сделали безвыигрышным

Копейчан возмутила наглость хозяина автомата игрушек.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», интересный аппарат жители Копейска заметили в помещении супермаркета известной сети, расположенном напротив школы №42.

Хозяин распространенного аппарата игрушек «Паук» проявил недюжинную смекалку в погоне за выгодой. Напомним, принцип работы устройства прост: заплатив условленную цену, необходимо за определенное время зацепить игрушку специальным захватом и вытащить. Удается это далеко не всем, но в этом случае хозяин аппарата решил свести свои убытки к нулю и... связал все игрушки веревкой.

Подобная выходка возмутила копейчан. «Позор. Уже и деток обманывают...", – возмущаются горожане в социальных сетях.

Но нашлись среди горожан и те, кто отнесся к афере с юмором. «Просто кто-то поставил самый высокий уровень сложности в игре», – шутит один из комментаторов. «Если вытянуть – джекпот», – вторит ему другой.

«А может этот «Паук» специально заточен для того, чтобы отучить детей от игровых автоматов?" – задался вопросом еще один участник дискуссии.

Челябинск, Виктор Елисеев

Челябинск. Другие новости 31.05.19

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