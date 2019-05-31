В Челябинской области ликвидируют Агентство инвестиционного развития

Агентство инвестиционного развития Челябинской области лишилось самостоятельности.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», с 1 июня Агентство инвестиционного развития Челябинской области войдет в Фонд развития предпринимательства – Территория бизнеса.

Напомним, о грядущем упразднении АИР заговорили еще при предыдущем губернатора – Борисе Дубровском. На одном из совещаний глава региона возмутился обилием всевозможных агентств и фондов и усомнился в том, что учреждения не дублируют функции друг друга. Через некоторое время в правительстве Челябинской области заявили о возможном объединении всех инструментов поддержки предпринимательства под крышей «Территории бизнеса».

Вновь вернулись к этой теме уже после того, как во главе Южного Урала стал Алексей Текслер. Ускорила слияние отставка руководителя АИР Алексея Боброва после скандала с реанимацией темы строительства кремниевого завода в Златоусте.

Челябинск, Виктор Елисеев

Челябинск. Другие новости 31.05.19

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