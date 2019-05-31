Руслан Гаттаров ушел в отставку с поста и.о. вице-губернатора Челябинской области

Глава Челябинской области Алексей Текслер принял отставку своего зама по экономике Руслана Гаттарова.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе губернатора Челябинской области, исполняющий обязанности заместителя губернатора Челябинской области Руслан Гаттаров прекратит свою работу в региональном правительстве 3 июня.

«Я попросил Алексея Леонидовича принять мою отставку. Он удовлетворил мою просьбу», – рассказал Руслан Гаттаров.

«Желаю Руслану Гаттарову успехов на новом поприще в будущем», – прокомментировал глава Челябинской области Алексей Текслер.

Впрочем, пока г-н Гаттаров не смог рассказать о своих планах. «Пока я возьму небольшую паузу», – сообщил он.

Челябинск, Виктор Елисеев

Челябинск. Другие новости 31.05.19

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