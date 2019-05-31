В челябинском театре строители наткнулись на подвалы НКВД

В недрах челябинского театра обнаружили таинственный ход.

Как передает РИА «Новый День», интригующую находку сделали во время ремонта фасада Камерного театра. Оказалось, что под кабинетом директора театра располагаются старинные подземелья.

Здание Камерного театра было построено на рубеже XIX-XX веков. До революции здесь располагался дом купца Бреслина с винными погребами.

В нынешнем году в театре начался ремонт, и когда рабочие отдалбливали внешний слой отмостки, обнаружился провал, который уходит вглубь здания. В проеме показалось достаточно просторное помещение.

По рассказам старожилов театра, пишет «Вечерний Челябинск», эти помещения – часть винных погребов, переоборудованных впоследствии под нужды НКВД. Похожие помещения обнаружили здесь в 2012 году во время работ на прилегающей территории.

В театре не намерены замуровывать ход. Но пока не решили, как использовать таинственную находку.

Челябинск, Виктор Елисеев

Челябинск. Другие новости 31.05.19

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