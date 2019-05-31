В Челябинской области введены ограничения на автодороге М-5

На двух участках трассы М-5 в Челябинской области на несколько месяцев ограничили движение.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе Упрдор «Южный Урал», в связи с проведением работ на автомобильной дороге общего пользования федерального значения М-5 «Урал» на участке км 11+400 – км 20+000 (левый проезд) введено временное ограничение движения автомобилей с 27 мая по 20 сентября 2019 года. Движение организовано по одной полосе по правому проезду участка.

А также в связи с проведением работ на участке км 50+000 – км 58+000 (правый проезд) введено временное ограничение движения транспортных средств с 27 мая по 30 августа 2019 года. Движения организовано по одной полосе по правому проезду.

Автомобилистам необходимо планировать свой маршрут с учётом летних ремонтных работ. Круглосуточная дежурно-диспетчерская служба ФКУ Упрдор «Южный Урал» – 8 (351) 266-65-63.

Челябинск, Виктор Елисеев

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