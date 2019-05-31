В Челябинске за месяц выявили больше 250 нелегальных маршруток

На дорогах Челябинска в мае выявили больше 250 нелегальных маршрутных такси.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе прокуратуры Челябинской области, за май 2019 года в ходе совместных рейдов выявлено более 250 маршрутных транспортных средств, осуществляющих пассажирские перевозки по муниципальным маршрутам без необходимой разрешительной документации. 37 их них эксплуатировались с неисправностями тормозной системы и рулевого управления.

По данным пресс-службы мэрии, совместный рейд представителей городских властей, ГИБДД и судебных приставов прошел на днях. Так, на улице Воровского были остановлены автобусы, работающие без разрешительных документов. Пассажирам пришлось покинуть салон и дожидаться уже транспорта легального перевозчика.

«На лобовом стекле и с боку присутствует надпись «экскурсионный», «заказной», «Революционный», а вместо привычной наклейки «стоимость проезда», в салоне и на бортах имеется надпись «Стоимость экскурсии». Перевозчик ООО «ВК», данная компания осуществляет регулярные перевозки под видом заказанных, экскурсионных. При этом никакой экскурсионной программы, как отметили пассажиры, в салоне автобусе не проводилось», – рассказали в мэрии.

Арбитражный суд Челябинской области вынес решение о необходимости прекратить данному юридическому лицу осуществлять не законную деятельность. Однако перевозчик решение суда не исполнил.

В результате, судебные приставы автобусы арестовали и переместили эвакуатором на штрафстоянку на ответственное хранение. Собственнику автобуса грозит теперь штраф до 90 тысяч рублей.

В ходе рейда были выявлены и ряд неисправностей, которые могут отразиться на безопасности пассажиров, такие автобусы также сотрудниками ГИБДД были отстранены от работы на линии до устранения технических неисправностей.

Совместные межведомственные рейды проводятся регулярно и направлены на повышение безопасности пассажирских перевозок, выявление и пресечение деятельности нелегальных перевозчиков.

Отметим, в настоящее время в судах разной юрисдикции находится сразу несколько исков к нелегальным перевозчикам, в том числе и по привлечению к субсидиарной ответственности водителя и собственника транспортного средства.

На сегодняшний день проведено 45 рейдов, эвакуировано 65 транспортных средств перевозчиков, осуществляющих свою деятельность без разрешительных документов.

Челябинск, Виктор Елисеев

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