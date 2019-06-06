Роскомнадзор: больше всего базовых станций в стране – у МегаФона

Операторы «большой четверки» продолжают развивать сети мобильной связи по всей России.

Информацию о количестве базовых станций основных операторов раскрыл Роскомнадзор – с начала года их число возросло на 3%, составив на 1 апреля 719 тысяч 282. Из них 260 тысяч 334 – это объекты связи стандарта LTE.

ПАО «МегаФон» сохраняет лидерство по общему числу базовых станций в России и по числу базовых станций четвертого поколения. Самый быстрый интернет в стране, как заявляет МегаФон, обеспечивается 232 055 объектами связи, это на 20% больше, чем у ближайшего конкурента. Из них 87 611 работают в стандарте 4G. У ПАО «МТС», с учетом прироста с начала года, 180 068 объектов связи, ООО «Т2 Мобайл» – 156 972, у ПАО «ВымпелКом» – 150 187.

Прирост количества РЭС третьего (стандарт IMT-2000/UMTS) и второго (GSM) поколений был незначительным – 1%. Всего на территории России эксплуатируется более 2 млн РЭС различных служб радиосвязи.

Челябинск, Ольга Арсентьева

Челябинск. Другие новости 06.06.19

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