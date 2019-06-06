В российском вузе появится цифровая 5G-лаборатория

Чтобы получить знания в сфере новых технологий и 5G челябинские выпускники могут подать документы в Санкт-Петербургский государственный университет. МегаФон и вуз подписали соглашение о стратегическом сотрудничестве и объявили о создании цифровой лаборатории 5G. В ней будет оборудована тестовая зона «пятого поколения» для обучения студентов.

В лаборатории планируется проводить тестирование и разрабатывать цифровые продукты на основе технологии 5G, в том числе – изучение радиочастотного спектра и интерфейсов радиосети 5G, скорости передачи данных, задержки распространения сигнала, управление ресурсами, распределенные вычисления и многое другое.

МегаФон будет содействовать университету в подборе тем научных исследований и выпускных квалификационных работ. Также совместно будет осуществляться разработка специальных учебных курсов, дисциплин, ориентированных на целевую подготовку специалистов, создаваться образовательные программы по подготовке специалистов, востребованных на рынке труда в эпоху цифровой экономики.

«У Санкт-Петербургского университета огромный исследовательский, научный и образовательный потенциал. Его реализация будет гораздо эффективнее в сотрудничестве с бизнесом, обладающим практическим опытом и ресурсами. В 5G-лаборатории будут созданы все условия для того, чтобы здесь и сейчас применять полученные знания на решении реальных бизнес кейсов с поддержкой экспертов нашей компании. Мы надеемся, что наше взаимодействие с СПбГУ станет еще одной ступенью в формировании 5G-экосистемы, являющейся основой для развития цифровизации различных отраслей промышленности в России, и значимым вкладом МегаФона в подготовку молодых специалистов и развитие цифровых талантов», – замечает директор по корпоративному развитию и управлению персоналом ПАО «МегаФон» Валентина Ватрак.

«Университет постоянно находится в поиске новых практик и образовательных моделей для того, чтобы отвечать вызовам цифровой экономики. Лаборатория 5G станет местом для сотрудничества между специалистами разных направлений, образованием и бизнесом. Мы очень рады, что университет будет стоять у истоков внедрения этой технологии в России», – отметила первый проректор по учебной и методической работе СПбГУ Марина Лаврикова.

Справка «Нового Дня»

«МегаФон» – всероссийский оператор цифровых возможностей, лидер по скорости мобильного интернета в России, по результатам 7,9 млн замеров пользователей Speedtest от компании Ookla. Компания первой в стране запустила 4G, ввела в эксплуатацию коммерческую сеть LTE-Advanced, увеличив скорость до 300 Мбит/с. Сегодня у МегаФона самая большая сеть базовых станций в стране, по данным Роскомнадзора. На Урале МегаФон предоставляет услуги связи в 10 регионах: Свердловской, Челябинской, Тюменской, Кировской, Курганской областях, Пермском крае, Республиках Коми и Удмуртия, ХМАО, ЯНАО.

Санкт-Петербургский государственный университет – научно-образовательный центр мирового значения, один из крупнейших центров отечественной науки и культуры, первый университет России, где учатся около 30 тысяч студентов из десятков стран мира. Более 12 тысяч человек являются сотрудниками СПбГУ, в том числе в Университете работают лауреаты Нобелевской и Филдсовской премий.

Университет последовательно улучшает свои показатели в авторитетных мировых рейтингах вузов: в 2015 году СПбГУ впервые вошел в мировой репутационный рейтинг университетов Times Higher Education и сразу попал в группу вузов, занимающих 71-80 места, в числе 100 наиболее авторитетных и престижных университетов мира с лучшей академической репутацией. Санкт-Петербургский университет занимает третье место в рейтинге вузов развивающихся стран Европы и Центральной Азии, составленном британской компанией Quacquarelli Symonds (QS) в 2016 году. Также СПбГУ – единственный российский вуз в рейтинге Nature Index 2016 Rising Stars в номинации Top 100 institutions. Высшая школа менеджмента СПбГУ единственная российская бизнес-школа, которая входит в топ-95 лучших Европейских школ в рейтинге Financial Times и имеет престижные международные аккредитации АМВА и EQUIS.

Челябинск, Ольга Арсентьева

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