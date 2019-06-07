ММК и правительство Самарской области построят логистический центр в Тольятти

Магнитогорский металлургический комбинат и правительство Самарской области договорились о строительстве в Тольятти производственно-логистического центра. Инвестиции в объект составят 1,2 млрд рублей.

Церемония подписания соглашения состоялась в ходе Петербургского международного экономического форума. В ней приняли участие губернатор Самарской области Дмитрий Азаров, председатель совета директоров ММК Виктор Рашников и генеральный директор компании Павел Шиляев.

«Самарская область – давний и надежный партнер Магнитки. Современный, инновационный металлопрокат ММК высоко востребован местной автомобилестроительной отраслью, которая составляет одну из основ российского машиностроения. Новый производственно-логистический центр закрепит курс на стратегическое партнерство Магнитки с автомобилестроителями региона и позволит нам выйти на новый уровень сотрудничества», – заявил Павел Шиляев.

Строительство центра планируется начать в конце этого года и завершить в первом квартале 2021 года. Единовременно он сможет вместить до 150 тыс. тонн металлопродукции. Открытие центра позволит полностью удовлетворить потребности автомобильной промышленности в поставках высококачественного проката ПАО «ММК» и закрепить лидирующие позиции компании на рынке поставок металлопродукции для автопрома.

ПАО «Магнитогорский металлургический комбинат» входит в число крупнейших мировых производителей стали и занимает лидирующие позиции среди предприятий черной металлургии России. Активы компании в России представляют собой крупный металлургический комплекс с полным производственным циклом, начиная с подготовки железорудного сырья и заканчивая глубокой переработкой черных металлов. ММК производит широкий сортамент металлопродукции с преобладающей долей продукции с высокой добавленной стоимостью. В 2018 году Группа ММК произвела 12,7 млн тонн стали и реализовала 11,7 млн тонн металлопродукции. Выручка Группы ММК за прошлый год составила 8,214 млрд долларов, EBITDA – 2,418 млрд долларов.

Санкт-Петербург, Ольга Аренстьева

Санкт-Петербург. Другие новости 07.06.19

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