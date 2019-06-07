МегаФон представил новый сервис «ВидеоАналитика» для безопасности, торговли и управления

МегаФон представил новый сервис «ВидеоАналитика», решающий задачи по обнаружению, распознаванию и отслеживанию ситуаций и объектов, а также прогнозированию событий в автоматическом режиме. Отказаться от широкого использования людских ресурсов разработчикам удалось благодаря новым решениям в сфере «интернета вещей».

Сервис объединяет в одном интерфейсе объектную видеоаналитику и распознавание объектов, обеспечивает быстрый поиск по массиву видеоданных и удобную форму отчетности. Пользователь может выбирать различные варианты места и сроков хранения данных, модулей видеоаналитики и дополнительных услуг.

При использовании в сфере безопасности «ВидеоАналитика» способна фиксировать нарушение границ охраняемого периметра, регистрировать опасные ситуации, идентифицировать объекты, в том числе с применением автоматического распознавания лиц и номеров автомобилей. Аналогичные решения уже применяются за рубежом, например, при охране аэропортов и вокзалов.

Решение для бизнеса предлагает прогнозирование продаж, контроль за численностью очередей, анализ работы сотрудника кассы, оценку эффективности рекламы.

МегаФон активно развивает направление «интернета вещей». Доля оператора на рынке устройств – 38%. Компания также разрабатывает продукты для цифровизации регионов, в том числе решения в сфере безопасности, управления инфраструктурой и транспортом. Они успешно применяются в стране, включая уральские города – Челябинск, Тюмень, Сыктывкар, Магнитогорск, Нижняя Тура и другие. «ВидеоАналитика» может быть эффективна в таких проектах.

Павел Иванченко, руководитель по IoT и цифровым решениям компании МегаФона:

«МегаФон активно использует и внедряет в свои продукты такие технологии, как «интернет вещей» на основе сетей пятого поколения (5G), распознавание уникальных объектов, облачное хранение и обработку данных, сервисы Big Data и многое другое. «ВидеоАналитика» стала хорошим поводом продемонстрировать преимущества современных высокотехнологичных решений в самых разных сферах человеческой деятельности – от розничных продаж до обеспечения безопасности промышленных объектов.

«МегаФон» – всероссийский оператор цифровых возможностей, лидер по скорости мобильного интернета в России, по результатам 7,9 млн замеров пользователей Speedtest от компании Ookla. Компания первой в стране запустила 4G, ввела в эксплуатацию коммерческую сеть LTE-Advanced, увеличив скорость до 300 Мбит/с. Сегодня у МегаФона самая большая сеть базовых станций в стране, по данным Роскомнадзора. На Урале МегаФон предоставляет услуги связи в 10 регионах: Свердловской, Челябинской, Тюменской, Кировской, Курганской областях, Пермском крае, Республиках Коми и Удмуртия, ХМАО, ЯНАО.

Челябинск, Ольга Арсентьева

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