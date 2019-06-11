Челябинская область стала лидером в УрФО по показателям преступности.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», Южный Урал вышел на первое место регионе по числу зарегистрированных преступлений, по числу тяжких и особо тяжких преступлений, по количеству нераскрытых преступлений.

Согласно отчету Генпрокуратуры, в январе – апреле текущего года в Челябинской области зарегистрировано 21,2 тысяч преступлений, что составляет более трети всех преступлений, зафиксированных в УрФО. 4 тыс 834 преступления квалифицированы как тяжкие и особо тяжкие – это тоже самый высокий показатель в округе.

Раскрываемость составляет 57%. Нераскрытыми остались 9 тысяч 100 преступлений. И это тоже самый высокий показатель в УрФО. Более того – область входит в пятерку регионов России с максимальным ростом этого показателя (+6,6%). А так же – с наибольшим удельным весом преступлений, совершенных в общественных местах (38%), с наибольшим ростом преступлений, совершенных организованной группой.

Плюс ко всему, Челябинская область находится на 8-м месте в России по наибольшему сокращению числа выявленных лиц, совершивших преступление.

Челябинск, Павел Зварзин

Челябинск. Другие новости 11.06.19

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