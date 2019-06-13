«Не утопическое, эфемерное» решение: что сказал президент РФ на ПМЭФ

Экономист Сергей Ясинский анализирует некоторые заявления, сделанные в ходе Петербургского международного экономического форума:

«Выступление Путина на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума не содержало никаких сюрпризов и не дало ничего нового для понимания текущей ситуации. Говорить-то особо было не о чём. Состояние российской экономики не располагает к оптимизму и не позволяет предъявить конкретные доказательства успешного развития страны. Поэтому об успехах – только в общем виде, вскользь и в сочетании с информацией о других странах и положении в мире.

Например: «доля развитых стран в глобальном ВВП по паритету покупательной способности снизилась с 58 до 40 процентов. В том числе доля государств «Группы семи» сократилась с 46 до 30 процентов, и, напротив, вес стран с развивающимися рынками растёт».

Эта фраза, видимо, должна была навести на мысль, что Россия в последние годы сделала мощный вклад в мировую экономику и уже теснит развитые страны. Ведь российское руководство не отказалось от идеи занять пятое место среди экономик мира. Но всем известно, что доля рынка у развивающихся стран растёт в первую очередь благодаря Китаю. России же нечего предложить мировому потребителю, кроме сырья, и вне нефтегазовой отрасли она никому не конкурент.

Тем не менее, он продолжил аргументировать, исходя из предложенного им тезиса. Для чего это ему было нужно, прояснилось очень быстро: оказывается, проблемы в отношениях России и западных стран объясняются не внешней политикой российского руководства, а недовольством Запада экономическими успехами России, их эгоизмом и нежеланием делится рынками и прибылью.

На Западе заявляют: требование к руководству России состоит в том, чтобы оно вернуло свою страну в международное правовое пространство, отказалось от практики нарушения законов и неисполнения договоров. Но в интерпретации Путина ситуация выглядит совершенно иначе. По его мысли, западные страны подменяют международные правила законами, административными и судебными механизмами «одной страны или группы влиятельных государств, как поступают сегодня, я с сожалением это констатирую, Соединённые Штаты, распространяя свою юрисдикцию на весь мир».

Что, по его мнению, следует с этим делать, какой выход он предлагает?

«Новые договорённости» – решение, которое его устроит, «не утопическое, эфемерное, а реальное». Которое в первую очередь включает в себя «суверенитет, безусловное право каждой страны на свой собственный путь развития». Мысль, конечно, разумная, и не может вызывать возражений. Но можно предположить, что этой мыслью отстаивается только своё право на любые действия и вместе с этим – право на гарантированное невмешательство других стран и международных организаций (ООН и пр.) в действия России.

Это предположение не расходится с известной практикой российского руководства и соответствует комплексу его представлений, целей и задач, на которые руководство ориентируется и которые решает. На первый план в выступлении традиционно выдвинуты политические вопросы, хотя форум экономический и сам Путин говорил, что рассчитывает на обсуждение именно экономических вопросов. Но тема «новых договорённостей» – так же, как и его предложение «наполнить новыми смыслами и содержанием другие международные институты» – это, безусловно, политика.

Путин действует, исходя из задачи, стоящей перед правящим слоем России – необходимостью интегрироваться в западный правящий слой. Сегодня, при существующих цивилизованных представлениях, международных законах, нормах такая интеграция невозможна.

Западные государственные деятели и политики могут пытаться извлечь из этой ситуации пользу для своих стран и для себя лично, но по мере возможности они будут держаться в стороне от российских деятелей, чтобы не испортить себе репутацию и не потерять собственное место в политике и бизнесе. После серии разнообразных скандалов последних лет сотрудничество с российскими властями и приближёнными к ним бизнесменами выглядит серьёзным риском. Причём западным деятелям нужно учитывать не только сегодняшнее положение, но и возможное в будущем, ведь то, что сейчас выглядит вполне невинно, буквально через полгода – год может восприниматься как откровенно компрометирующее событие или обстоятельство, а то и как соучастие. Со всеми вытекающими последствиями.

Вероятно, российской стороне приходится прилагать массу усилий, чтобы вовлечь в свою орбиту западных политических деятелей, и всё равно ситуация с сотрудничеством выглядит не очень. Это заметно даже по прошедшему экономическому форуму: международный состав участников не впечатляет. То есть уже никакими деньгами влиятельных людей с громкими именами к себе не заманить.

И это означает, что политика, нацеленная на изменение европейских представлений и законов, терпит фиаско. Многолетние усилия российской стороны, все эти попытки стать в Европе своими, ничего не изменили.

Отдельные политики, которых удалось привлечь на свою сторону, не могут повлиять на фундаментальные ценности Европы. Российская сторона, видимо, не осознаёт того, что европейские политики и государственные деятели не являются полноправными властителями – диктаторами в своих странах. Что они не могут поступать, как им вздумается, и с ними принципиально невозможно договориться на любую желаемую тему. Что в случае принятия противоправных решений эти деятели будут отстранены от власти и привлечены к ответственности, и никакой высокий статус или репутация их не спасут.

Поэтому недавнее – и какое-то даже простодушное – предложение Путина к Великобритании забыть историю со Скрипалями и начать отношения с чистого листа выглядит так, что он действительно не понимает, почему этого сделать невозможно. Или, может быть, таким способом он демонстрирует, что не верит в европейские ценности, европейскую цивилизацию, считает, что там все только притворяются и по какой-то причине капризничают, не хотят договариваться?

Но в данном случае сделка состоит в том, чтобы Великобритания перестала быть собой и превратилась в то, какой её хочет видеть Путин. И если он это предлагает серьёзно, то это вызывает по меньшей мере недоумение.

Но скорей это следствие невозможности отступить назад, выйти из темы. Путь, проделанный нынешней российской властью, не допускает возвращения на прежние позиции.

Кроме того, она не может оставаться в текущем положении, поскольку оно неустойчиво – в первую очередь, именно в правовом отношении.

Материально, финансово правящая верхушка обеспечена с избытком, поэтому нетрудно представить, что на самом деле она не держится за власть, и, будь такая возможность, с радостью бы куда-нибудь исчезла с глаз долой. Но при всех образовавшихся связях, отношениях и накопленных богатствах за ней непрерывно следит слишком большое количество глаз, которые не позволят исчезнуть – как они говорят, «соскочить».

Таким образом, им невозможно идти ни назад, ни в сторону, и остаётся только долбить скалу впереди – чем они и сейчас и занимаются. Занятие совершенно безнадёжное, ну а что делать?

Кстати, правящей верхушке России, видимо, не приходит в голову простое соображение, что если цивилизованная мировая политика изменится на нецивилизованную, то российскую верхушку первой и сожрут. Ведь она очень вкусная (богатая) и совсем беззащитная. Российская власть в своём самомнении не учитывает, что не она самая сильная на свете. Она считает слабыми западные страны, не понимая, что от политических хищников и мародёров её спасают именно и только цивилизованные правила международных отношений. То есть западная цивилизация.

Челябинск, Сергей Ясинский

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