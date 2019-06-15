Ученые выяснили, кто «подсадил» весь мир на каннабис

Коноплю культивировали и использовали в ритуальных целях еще 2500 лет назад. К такому выводу пришли ученые, изучив обгоревшие деревянные курильницы, обнаруженные на древнем кладбище в западном Китае.

Международная группа ученых из Китая, Германии и Австралии исследовала Джирзанкальский могильник на Памирском плато и обнаружила 10 деревянных курильниц, внутри которых находились закопченные камни.

Анализ следов органического материала со стен жаровен выявил биомаркеры конопли, при этом концентрация тетрагидроканнабинола (ТГК) – писхотропного вещества, содержащего в растениях семейства коноплевых (Cannabaceae) – была выше, чем обычно наблюдается у диких растений, сообщает издание Science Alert.

Наряду с деревянными горелками и почерневшими камнями археологи раскопали деревянные тарелки и миски, стеклянные бусы, кусочки шелка и китайскую арфу – инструмент, который часто использовался в древних похоронах и жертвенных церемониях. Скелеты людей, похороненных в могильнике , пока не были детально исследованы, но у некоторых есть дыры в черепах, а так же неестественные фатальные порезы и переломы костей. Это позволило предположить, что, по крайней мере, некоторые из погибших были принесены в жертву.

Ученые считают, что растения с высоким содержанием ТГК либо специально искались в дикой природе, либо культивировались для использования в погребальных обрядах: камни нагревали и посыпали подготовленным травяным составом – образовывавшийся дым в сочетании с музыкой вводил участников церемонии в транс для общения с духами.

«Мало что известно о происхождении курения каннабиса, но его использование на кладбище перекликается с письменным отчетом Геродота от 5-го века до нашей эры. В своих «Историях» он описал, как люди в каспийской степи в середине первого тысячелетия до нашей эры сидели в маленькой палатке и сжигали растения на горячих камнях в миске, – пишет The Guardian. – Другие доказательства употребления каннабиса обнаружены на могильниках, расположенных к северу от Китая и в горах Алтая России.

Горный Памир когда-то мог находиться на оживленном торговом тракте раннего Шелкового пути. И отсюда привычка курения каннабиса могла распространится по всему миру».

Отметим, что курильницы Джирзанкальского могильника – на сегодняшний день самые древние артефакты, указывающие на намеренное курение растений с высоким содержанием ТГК.

Москва, Игорь Юров

Москва. Другие новости 15.06.19

15-17 июня ожидаются следующие события – Челябинск. / Банк России оценил вероятность летнего падения цен. / Теракты в Москве, последний концерт Цоя, подготовка к импичменту и «сочная» дуэль: «горячий июнь» 90-х. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2019, РИА «Новый День»