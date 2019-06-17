MMK разместил евробонды на 500 млн долларов

Магнитогорский металлургический комбинат, один из крупнейших производителей стали в России, имеющий рейтинги Baa2 (Moody's) / BBB (Fitch) / BBB- (S&P), успешно разместил пятилетние евробонды на сумму 500 млн долларов со ставкой купона 4,375% годовых и выплатами два раза в год. Компания вышла на международный рынок заемного капитала впервые за 15 лет. Привлеченные средства пойдут на общие корпоративные цели.

Предложение по подписке превысило намеченную к размещению сумму более чем в 4,5 раза – на пике книга заявок превышала в общей сложности 2,2 млрд долларов. В окончательной книге заявок представлен широкий спектр международных инвесторов: 31%, 29% и 17% от всего объема размещения приходится на инвесторов из США, Европы и Великобритании соответственно; оставшаяся доля распределена между инвесторами из других регионов мира.

Ведущими организаторами и совместными букраннерами выпуска евробондов стали Citi, J.P. Morgan and Société Générale. Гарантированные облигации на 500 млн долларов со ставкой 4,375% и сроком погашения в июне 2024 года были выпущены компанией MMK International Capital DAC, зарегистрированной в Ирландии и созданной с единственной целью выпуска долговых инструментов и финансирования кредитов для MMK.

Павел Шиляев, генеральный директор ММК, отметил: «Мы очень довольны успешным размещением евробондов компании. Ставка купона в 4,375% является самой низкой для долларовых корпоративных размещений в России и СНГ за почти полтора года и составляет фактически нулевую премию к кривой доходности российского металлургического и горнодобывающего сектора с аналогичным рейтингом. Мы наблюдали крайне высокий интерес со стороны инвесторов со всего мира и полагаем, что эти бонды ознаменовали успешное и уверенное возвращение ММК на международный рынок облигаций».

Магнитогорск, Павел Зварзин

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