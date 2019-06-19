Зона. Спецпроект РИА Новый День «Экономика для чайников»

В очередной серии спецпроекта «Экономика для чайников» экономист Сергей Ясинский объясняет, почему в России сложилась мусорная проблема.

«Один из признаков деградации России – мусорная проблема. Гигантские городские свалки – характерная черта крупных городов восточных и других слаборазвитых стран мира: Индии, Египта, государств Юго-Восточной Азии. Свалки непрерывно растут, а проблемы с ними не решаются десятилетиями, порождая разнообразные экологические бедствия.

Такую ситуацию создаёт отсутствие полного технологического цикла использования продукции: производство – эксплуатация – утилизация. В отсталых странах, как правило, нет своего производства: заводы там обычно размещают западные компании. Утилизация отходов и продукции в сферу их интересов не входит, а местные власти ещё не доросли до понимания важности сохранения экологии. Необходимость расходов на утилизацию представляется им неочевидной или избыточной.

Вообще, понимание этой проблемы является результатом развития страны, достижения населением (включая чиновников) определённого, достаточно высокого, интеллектуального, гражданского, правового уровня. Западное производство в неразвитых странах представляет собой вторжение посторонних технологий, точней, целого технологического уклада более высокого порядка, до которого местное население самостоятельно ещё не доразвилось.

Местное население не в состоянии полностью осознать все положительные и отрицательные стороны научно-технического прогресса – в сознании укладываются только очевидные выгоды от использования технических достижений. Недостатки, если вообще замечаются, принимаются за неизбежное зло, которое не так важно, как получаемые преимущества, и которым поэтому можно пренебречь.

Сегодняшнее состояние западных стран – это закономерный результат их развития. Научно-технический прогресс привёл к увеличению производства продуктов питания, что вызвало ускоренный рост численности населения. Это стимулировало рост потребностей и возникновение массового производства, чтобы эти потребности обеспечить. Массовое потребление привело к образованию большого количества отходов и осознанию необходимости создания технологий массовой переработки этих отходов. Ну, и отсюда появились разнообразные решения проблемы, в том числе переработка с целью вторичного использование в производстве, которая сегодня преобладает на Западе.

В западных странах люди осознают не только плюсы, но и минусы технологий, и своевременно разрабатывают и принимают меры для решения проблем, причём не только текущих, но и прогнозируемых. В отсталых странах в первую очередь смотрят на то, сколько стоят такие меры, а во-вторых, поскольку это дорого, либо отказываются от них, либо предпочитают на этом «заработать» (украсть).

Современные комплексы переработки предполагают поставку переработанного сырья на производство – то есть туда, где его уже ждут, на него рассчитывают, из которого создают новые полезные вещи. В отсталых странах отходы – это просто мусор, из которого ничего создать нельзя, и никто не собирается этим заниматься. Там не существует производств, которым требуется такое сырьё, соответственно, не существует и необходимости создавать комплексы для его переработки – подготовки к вторичному использованию. Вся «технология» обращения с отходами – сваливать в кучу, сжигать, закапывать в землю, оставлять гнить – то есть самоуничтожение естественным путём.

Переработка отходов – это именно следующая ступень технологического развития, а не просто забота о чистоте (хотя и это тоже: например, ещё Генри Форд установил, что чистота на рабочем месте экономит деньги и время, и то же самое вполне можно сказать об окружающем пространстве в целом). Перерабатывающие технологии появляются как экономическая потребность, как необходимость для самого бизнеса более эффективного использования ресурсов для получения большей прибыли и сохранения конкурентоспособности.

Если такая потребность в экономике страны ещё не сформировалась, она может внедряться государством принудительно, установлением соответствующих норм и правил. Но для этого должны существовать некоторые технические возможности и благоприятные экономические условия. Например, на Западе для распространения зелёных технологий энергодобычи государства ужесточают нормы производства и использования энергии и одновременно выплачивают компенсации тем компаниям, которые эксплуатируют новые технологии. То есть искусственно делают невыгодным применение старых или устаревающих технологий и выгодным – переход на новые.

Правда, такой подход может себе позволить только богатое государство, имеющее достаточные резервы и источники их пополнения, поэтому на первом месте всё-таки естественное вызревание экономики и бизнеса с соответствующим научно-техническим сопровождением, а государственное регулирование – это только вспомогательный и временный инструмент. Отсталым странам в этом вопросе рассчитывать на государство нет смысла, а если оно ещё и коррумпированное, то тем более.

Сегодняшняя Россия – как раз отсталая и всё более отстающая страна. Уже очевидно, что государство не тянет развития. Экономика страны разрушается, и государство не в состоянии контролировать, поддерживать работоспособность даже ключевых для неё отраслей, таких как нефтегазодобыча.

Хотя правящая верхушка постоянно заявляет о своём стремлении к развитию страны, регулярно упоминает современные технологии, которые якобы собирается взять на вооружение, практика показывает, что все такие заявления никаких практических последствий не имеют. Что и понятно: в России нет технологической базы для создания, применения, развития технологий. Россия не заботится и о своём кадровом потенциале, и даже наоборот, как специально, создаёт невыносимые для талантливых людей условия, выталкивая их из страны.

В России невыгодно ничего изобретать, разрабатывать, внедрять, так как собственность остаётся незащищённой. Любая ценная разработка, способная приносить заметную прибыль, будет отнята и присвоена кем-нибудь. И, кроме того, серьёзные разработки в наше время не возникают одномоментно: требуется длительный период исследований, экспериментов, опытно-конструкторских работ, а значит, и соответствующего финансирования. И если на эту работу у кого-то есть деньги, то обязательно найдется кто-то, для кого это не что иное, как отличная возможность обокрасть или ограбить. Поэтому ни одна стоящая идея сегодня в России не имеет ни шанса на реализацию.

А что точно Россия имеет – так это огромное пространство, которое большей частью в хозяйстве не используется. И при соприкосновении с мусорной проблемой идея применения этой бросовой территории находится практически мгновенно, поскольку решение самоочевидно: Россия – отличное место для свалки отходов. И не только отечественных: сюда можно везти отходы со всего мира, в том числе ядерные, ядовитые (ядохимикаты), трудноразлагающиеся, военные и прочие сомнительные, которые желательно никому не показывать.

Кроме того, чтобы не останавливаться на достигнутом, в Россию можно перевезти все свалки мира, весь накопившийся в разных странах мусор и живописно его здесь разместить. Места хватит. Перевезти Чернобыльский реактор и все радиоактивные вещи из Припяти, и можно даже вместе с заражённой почвой. Добавить Фукусиму. Создать гигантскую Зону, и продавать экстремалам билеты на её посещение (без гарантий безопасности, под собственную ответственность туристов).

Также здесь можно устраивать захоронения неудачных медицинских и биологических разработок и экспериментов со всего света – как лекарственных препаратов и химических веществ, так и остатков биоматериалов. Здесь же можно строить и новые экспериментальные химические и биологические лаборатории и производства, особенно с высокой степенью риска, заодно соединённые с кладбищами (для людей и животных).

Собрать со всей планеты всяких фриков, странных людей, а также разных бомжей, бродяг и прочих неустроившихся в жизни. Перевести сюда все тюрьмы и места заключения планеты, создать заповедник для маньяков. Руководство можно оставить прежним – оно соответствует, тем более хочет этого само. Главное – вывезти отсюда всех нормальных людей».

Челябинск, Сергей Ясинский

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