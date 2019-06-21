Южноуральские блогеры побывали в 3 странах за 8 часов

1 день, 750 километров и 200 сторис – таковы итоги покорения «челябинской заграницы».

В ходе экспедиции, организованной МегаФоном, Instagram-блогеры установили рекорд по количеству загруженных фото и видео, путешествуя по селам, названия которых есть не только в Челябинской области, но и в Турции, Болгарии и Франции.

Участники делились сторис и вайнами с подписчиками из Чесмы, Варны и Парижа. Путешественники прогулялись по дну древнего моря, посетили Башню Тамерлана, построенную в XIV веке, и познакомились с онлайн-рекордсменами. Например, узнали, что один житель Варны качает интернет-трафик наравне с челябинцем – порядка 12 ГБ за месяц.

«Мы отметили, что в уральской глубинке за последний год вырос трафик мобильного интернета, – отметил Евгений Рязанов, руководитель подразделения МегаФона в Магнитогорске. – Так, жители Варны и Чесмы в 2,5 раза стали больше скачивать из сети по сравнению с прошлым годом. И чтобы полноценно пользоваться мобильным интернетом им, конечно, необходим хороший сигнал сети. И он у них есть. Потому что на протяжении нашей поездки по этим селам интернет разгонялся до 10 Мбит/с».

Жители сел устанавливают и другие рекорды. Например, в Чесме живут самые общительные люди. Телефонный разговор чесминцев длится в 1,5 раза дольше, чем у жителей челябинского Парижа.

«Совсем недавно я вернулась из Франции и очень хотела сравнить нашу челябинскую Эйфелеву башню с их, поэтому с любопытством приняла предложение МегаФона и отправилась в вояж, – рассказала блогер Анна Гашкова. – Всю дорогу я была на связи и в Instagram показывала: как смолоть муку на деревянных жерновах, в чем раньше гуляли модницы села. Теперь и мои подписчики знают, что на Южном Урале есть свой Париж».

Вдохновиться видами природы Южного Урала можно в аккаунтах блогеров-путешественников: Анастасия Осокина, Анна Гашкова, Ангелина Собко.

Челябинск, Ольга Арсентьева

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