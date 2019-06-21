Дмитрий Патрушев и Алексей Текслер обсудили развитие южноуральского агропрома

Министр сельского хозяйства Российской Федерации Дмитрий Патрушев в рамках визита в Челябинскую область обсудил с главой региона Алексеем Текслером основные направления развития агропромышленного комплекса Южного Урала.

Алексей Текслер сообщил Дмитрию Патрушеву об итогах проведенной посевной кампании, о достигнутых результатах в основных отраслях сельского хозяйства – растениеводстве и животноводстве, а также о работе по привлечению инвестиций и наращиванию экспорта продукции АПК.

«Традиционно считается, что наша область промышленная – это так. Но аграрно-промышленный комплекс является одним из приоритетных. У нас на селе живет 600 тысяч человек. Область действительно в сельскохозяйственном плане развита. Мы занимаем лидирующие позиции в агрокомплексе страны по разным направлениям. Например, мы больше всех производим макарон. На этом рынке доля Челябинской области около 25%. Мы одни из лидеров по мясу птицы, производству яиц. Достаточно много производим свинины, овощей закрытого грунта. Область развивается динамично в этой части: оказываем меры господдержки благодаря министерству сельского хозяйства. Общая поддержка агрокомплексу составляет более 4 млрд рублей, из них 2 млрд – средства федерального бюджета, с учётом финансирования программы развития сельских территорий», – подчеркнул Алексей Текслер.

По словам главы региона, основная задача властей Южного Урала – увеличение экспорта сельхозпродукции и большее вовлечение в оборот земель. «С этой целью в этом году планируется на 22 тысячи гектаров увеличить площадь паровых полей – до 369 тысяч гектаров. В результате пашня в обработке увеличится на 48 тысяч гектаров к уровню 2018 года и составит 2 миллиона 308 тысяч гектаров. В том числе будет введено 11,6 тысяч гектаров залежных земель, – докладывал накануне визита главы Минсельхоза России и. о. министра сельского хозяйства Челябинской области Алексей Кобылин. – В период 2016-2018 годов в сельхозоборот возвращено более 80 тысяч гектаров пашни, в том числе с помощью государственной поддержки за счет средств областного бюджета – 46 тысяч гектаров».

Министр сельского хозяйства Российской Федерации Дмитрий Патрушев отметил устойчивые темпы развития АПК Челябинской области. Несмотря на сложные природно-климатические условия и высокую урбанизацию территории за 2013-2018 годы объем производства сельхозпродукции вырос на 27,3%. Сегодня область не только является главным зернопроизводящим регионом Уральского федерального округа, но также занимает первое место по поголовью крупного рогатого скота. При этом поголовье скота мясных пород достигло 34 тысяч голов, что составляет половину от общего показателя по федеральному округу.

«Сельское хозяйство и АПК в регионе демонстрирует очень хорошие показатели, аграрный сектор занимает прочные позиции в структуре экономики Челябинской области. Область является не только важным зернопроизводящим регионом Уральского федерального округа, но также занимает первое место по поголовью крупного рогатого скота. В части государственной поддержки федерального бюджета, о которой мы с вами говорили, естественно мы заинтересованы, чтобы она для области увеличивалась, мы сделаем все для этого возможное. Прекрасно понимаю, что вы можете оказывать дополнительные поддержки сельскохозяйственной отрасли из регионального бюджета, и мы это только приветствуем. Область является одним из приоритетных регионов в части выполнения майского указа, по экспортному проекту в сфере сельского хозяйства на регион возложено серьезное наше ожидание в части увеличения экспорта», – обозначил Дмитрий Патрушев.

Также Алексей Текслер рассказал о реализации программы устойчивого развития сельских территорий.

«Мы не забываем про проблематику села в целом, активно инвестируем и просим вашей поддержки в части комплексного развития села. Ориентируем аграриев не только на выплату прямых субсидий, но и на использование других финансовых механизмов развития аграрного производства, таких, как льготные кредиты и лизинг. Планируем наращивать наши контакты и взаимодействия», – акцентировал Алексей Текслер.

Глава региона обозначил перед руководителем федерального ведомства несколько значимых для аграриев Южного Урала инициатив. Прежде всего, необходимость увеличения ресурсов на выплату субсидий по отдельным направлениям льготного краткосрочного кредитования. Инициатива нашла поддержку у Дмитрия Патрушева. Другое важное предложение – увеличение финансирования программы комплексного развития сельских территорий, что позволит развивать инфраструктуру южноуральских сёл, решать накопившиеся социальные вопросы. Кроме того, речь шла об увеличении несвязанной поддержки в отрасли растениеводства. Этот механизм является эффективным инструментом стимулирования аграрного комплекса, регион при поддержке федеральной власти готов его расширять. Предложения будут рассмотрены Министерством сельского хозяйства РФ.

Челябинск, Светлана Намская

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