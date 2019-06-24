На Южном Урале о наводнении предупредит онлайн-гидропост

В Саткинском районе Челябинской области МегаФон запустил пилотный проект – автоматизированную систему наблюдения за паводковой ситуацией. Теперь гидрологи могут оценивать уровень и расход потребления воды в онлайн-режиме.

В Саткинский городской пруд одновременно поступает вода из рек Малая и Большая Сатка, озера Зюраткуль и Малосаткинского водохранилища. Поэтому риск подтопления административного центра высок не только летом во время ливней, но и весной в период таяния снегов. За последние 5 лет в Сатке неоднократно объявляли режим чрезвычайной ситуации.

По запросу главы муниципального района МегаФон всего за три недели реализовал проект онлайн-контроля противопаводковой ситуации на территории местного водохранилища. Гидропост также поможет прогнозировать ситуацию во время циклонов и ливней.

«В зависимости от паводковой обстановки в городе, замеры текущего уровня воды организованы в зимний период один раз в сутки, летом 2 раза в сутки, – отметил глава Саткинского муниципального района Александр Глазков. – Во время проливных дождей и таяния снегов наши специалисты могут снимать показания каждые полчаса. Теперь благодаря онлайн-мониторингу, единая дежурно-диспетчерская служба (ЕДДС) получает данные об изменениях уровня воды в водохранилище каждые 10 минут».

Такое решение экономит время и рабочие ресурсы, ведь ранее гидрологи вручную с помощью рейки определяли отклонения от нормы в водохранилище.

«Мы впервые установили автоматизированный гидропост, который позволит быстрее предупредить наводнение. Данный проект МегаФон реализовал под ключ: поставку и монтаж гидропоста, подключение к энергосетям, организацию связи с сервером – все эти вопросы мы взяли на себя. Для обеспечения сохранности оборудования также установили на нем видеонаблюдение», – рассказал директор по развитию цифровых проектов МегаФона на Урале Евгений Иванов.

«Министерство информационных технологий и связи поддерживает внедрение в регионе инноваций, которые способны повысить уровень безопасности жителей Челябинской области, – подчеркнул исполняющий обязанности министра информационных технологий и связи Челябинской области Александр Козлов. – Решение для контроля паводковой ситуации, предложенное МегаФоном, имеет выраженный социально-экономический эффект, потому что позволяет спрогнозировать риски наводнений в регионе, снизить материальные потери государства и населения. Сатка стала пилотным городом в реализации проекта, но, по расчётам экспертов, в Челябинской области необходимо установить 29 подобных гидропостов, чтобы прогнозировать ситуацию во всем регионе».

Челябинск, Павел Зварзин

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