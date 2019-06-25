ММК представит свои возможности на международном форуме в Германии

Сегодня в Дюссельдорфе начинает работу международная выставка металлургических технологий METEC 2019, участие в которой принимает Магнитогорский металлургический комбинат.

На стенде ММК посетители форума смогут ознакомиться с широким спектром продукции и технологических возможностей одной из крупнейших металлургических компаний России.

В результате масштабного технического перевооружения последних лет Магнитка освоила выпуск современной, востребованной рынком инновационной продукции: высокорентабельного толстолистового проката для нефтегазовой отрасли, судо-, мосто- и машиностроения; высококачественного холоднокатаного и оцинкованного листа, в том числе из высокопрочных марок стали, предназначенного для автомобильной отрасли; широчайшего сортамента иного листового и сортового проката; продукции дальнейших переделов, включая оцинкованный прокат и прокат с полимерным покрытием. Все это ММК готов предложить своим потребителям на европейском рынке, который относится к числу ключевых и перспективных направлений продаж металлопродукции компании в дальнее зарубежье.

10-я Международная специализированная выставка технологий в металлургическом производстве METEC 2019 проходит в Дюссельдорфе с 25 по 29 июня. Это крупнейший специализированный форум в мире, который охватывает все области технологических процессов металлургии. Выставка проходит раз в четыре года. Форум 2015 года собрал 2214 экспонентов со всего мира, его посетили 78 тысяч человек из 120 стран.

Дюссельдорф, Ольга Арсентьева

Дюссельдорф. Другие новости 25.06.19

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