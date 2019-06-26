В салонах МегаФона начнут выдавать посылки из интернет-магазинов

МегаФон запускает в Челябинске проект по установке постаматов и пунктов выдачи заказов из интернет-магазинов в своей розничной сети. Одним из партнеров оператора станет сеть постаматов PickPoint, а доступ к выдаче заказов в салонах МегаФон получат до 7,5 тысяч ритейлеров и маркетплейсов, включая AliExpress.

В планах запустить до конца 2019 пункты выдачи заказов в пилотных салонах МегаФона по всей географии присутствия, при этом акцент будет на выдачу посылок через персонал магазинов.

Проект планируется реализовывать поэтапно, увеличивая количество оказываемых при выдаче посылок сервисов – прием наличных и безналичных платежей, частичная выдача, возврат товара.

«Во всех районах Челябинска есть собственные салоны связи, которые находятся в шаговой доступности. Для многих жителей гораздо привычнее не дожидаться курьера, а зайти по пути домой в салон МегаФона и забрать долгожданную покупку», – отмечает руководитель по продажам на массовом рынке МегаФона в Челябинске Алена Морозова.

Окончательное число салонов, участвующих в проекте, будет определено по результатам «пилота». В перспективе оператор может занять до 10% рынка по числу точек выдачи заказов, считают эксперты.

Челябинск, Ольга Арсентьева

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