ММК в три раза снизил техногенное воздействие на водные объекты

ММК снизил техногенное воздействие на водные объекты в три раза – об этом было заявлено на Всероссийском водном конгрессе в Москве.

Водный конгресс собрал более двух тысяч гостей из 70 регионов страны. Министр природных ресурсов и экологии России Дмитрий Кобылкин на открытии форума сообщил, что пять из одиннадцати федеральных направлений масштабного нацпроекта «Экология», реализуемого в соответствии с указом президента, относятся к сохранению, восстановлению и улучшению состояния водных объектов.

Магнитогорский металлургический комбинат осуществляет комплексную программу снижения техногенной нагрузки на окружающую среду, одним из акцентов которой является предотвращение вредного воздействия на Магнитогорское водохранилище и реку Урал.

В период с 2007 по 2017 годы компания направила на эти цели почти семь миллиардов рублей, что позволило сократить сбросы в водные объекты на 77 тыс. тонн в год. В 2018 году завершен проект стоимостью 645 миллионов рублей, позволивший практически полностью снизить какое-либо воздействие на водные объекты, – реконструкцию системы оборотного водоснабжения с расширением резервуара-охладителя.

Благодаря этому удалось максимально изолировать Магнитогорское водохранилище от влияния комбината: объем сбрасываемых вод сократился в 11 раз, масса сброса загрязняющих веществ – в семь раз. В настоящий момент осуществляется поэтапное зарыбление Магнитогорского водохранилища.

Из 84-х природоохранных мероприятий, реализованных компанией в 2018 году, 26 касались снижения и предотвращения сбросов загрязняющих веществ в водные объекты. Общие расходы ММК на экологию по итогам прошлого года составили девять миллиардов рублей, что на 27% превысило аналогичный показатель предыдущего года. Всего же с 2000 года комбинат направил на охрану окружающей среды более 58 миллиардов рублей, что позволило снизить объем валовых выбросов в водные объекты почти в три раза; при этом 100% сточных вод на сегодняшний день используется в оборотном водоснабжении.

Запланированные инвестиции в экологию, сообщают в компании, не менее амбициозны: более 38 миллиардов рублей до 2025 года.

Природоохранные усилия Магнитогорского металлургического комбината неоднократно получали высокую оценку российских и международных экспертов. В рейтинге экологической ответственности горнодобывающих и металлургических компаний России, составленном Всемирным фондом дикой природы, ПАО «ММК» было отмечено в прошлом году в числе лучших предприятий страны в разделе «Воздействие на окружающую среду». Летом прошлого года президент России Владимир Путин отметил компанию благодарственным письмом за участие в экологических проектах. ММК стал одним из пяти российских предприятий, удостоившихся столь высокой оценки.

Магнитогорск, Ольга Арсентьева

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