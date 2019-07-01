Над чиновниками мэрии Челябинска нависла угроза увольнений

В мэрии Челябинска начались сокращения.
Как передает корреспондент РИА «Новый День», врио главы Челябинска Наталья Котова потребовала пересмотреть структуру и штатные расписания структурных подразделений администрации города.
По словам чиновницы, в мэрии не должно быть управлений без отделов и комитетов, в структуру которых не входят управления. Кроме того, не должно быть структурных подразделений, в штате которых состоят только начальники и их заместители.
Также врио главы города предложила проанализировать соотношение в различных структурах специалистов, имеющих статус муниципального служащего и не имеющих такового. При этом Наталья Котова дала понять, что речь идет именно об оптимизации структуры мэрии и функций городских чиновников.
При этом сокращения в мэрии уже начались: чиновница заявила, что три сотрудника референтур главы Челябинска и первого замглавы уже уволены.
Челябинск, Виктор Елисеев
Челябинск. Другие новости 01.07.19
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