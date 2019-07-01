В Челябинске стартует четвертый этап опрессовок

Очередной этап опрессовок начнется в предстоящий вторник.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе мэрии Челябинска, со 2 июля в Челябинске стартует четвертый этап подготовки котельных, тепловых сетей и систем теплоснабжения к следующему отопительному сезону. Горячая вода будет отключена по 16 июля в 508 жилых домах, 39 детских садах, 18 учебных и 14 лечебных учреждениях в Калининском, Курчатовском и Центральном районах города.

Как отмечают в управлении ЖКХ Администрации Челябинска, максимальный срок отключения – две недели. Однако не исключено, что во многие дома горячая вода вернётся раньше. В случае аварийных ситуаций и необходимости дополнительного ремонта срок опрессовки может быть продлён. Так, в северной части Металлургического района на минувшей неделе приняли решение продлить этап испытаний с двух недель до одного месяца из-за серьезной изношенности сетевой инфраструктуры.

Со списком адресов жилых домов и учреждений можно ознакомиться на странице «ЖКХ» официального сайта администрации Челябинска в разделе «Графики проведения опрессовок».

Напоминаем, в июле также будет отключена горячая вода в домах, обслуживаемых локальными котельными. С перечнем домов можно ознакомиться здесь.

Челябинск, Виктор Елисеев

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