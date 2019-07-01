И вот опять: в Челябинской области сменился гарантирующий поставщик электроэнергии

Новый гарантирующий поставщик электроэнергии в Челябинской области приступил к работе.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ООО «Уралэнергосбыт», сегодня, 1 июля, в 00 часов 00 минут в Челябинской области произошла смена поставщика электроэнергии. Новый гарантирующий поставщик (ГП) – ООО «Уралэнергосбыт» приступил к исполнению своих обязательств.

Теперь передавать показания и оплачивать электроэнергию необходимо по реквизитам ООО «Уралэнергосбыт». Первые квитанции от новой компании придут в августе. Их легко отличить по фирменной символике и перфорации, скрывающей данные потребителей внутри. Лицевые счета и телефон для автоматической передачи показаний не меняются. Центры очного обслуживания работают по прежним адресам в аналогичном режиме. Для удобства южноуральцев действует единый телефонный центр поддержки клиентов: 8-800-2222-500.

Передавать показания рекомендуется ежемесячно с 20 по 23 число одним из следующих способов:

по телефону-автоответчику 8-800-1000-172, следуя указаниям автоинформатора;

через сайт uralsbyt.ru в разделе «Передать показания», указав номер лицевого счета в соответствующем поле;

оператору при оплате квитанции;

в офисах очного обслуживания.

Напомним, 4 апреля комиссия Минэнерго России подвело итоги конкурса по выбору гарантирующего поставщика электроэнергии для Челябинской области. Победителем стало ООО «Фортум – Новая генерация», совместное предприятие ПАО «Фортум» и энергосбытовой компании «Восток», аффилированной с курганским предпринимателем Алексеем Бобровым. В мае компания изменила название на ООО «Уральская энергосбытовая компания».

Розничный рынок электроэнергии в Челябинской области начало лихорадить с середины прошлого года. До этого гарантирующим поставщиком электрической энергии было ПАО «Челябэнергосбыт». Однако 22 июня 2018 года ассоциация «НП «Совет Рынка» лишило его статуса субъекта оптового рынка электрической энергии, что привело и к отзыву полномочий гарантирующего поставщика. С 1 июля эти функции выполняет ОАО «МРСК Урала» (филиал «Челябэнерго»). А 1 апреля нынешнего года «Челябэнергосбыт» и вовсе признали банкротом.

Для рядовых потребителей «смена власти» обернулась серьезными проблемами: вместе с гарантирующим поставщиком изменились лицевые счета плательщиков, а люди по привычке продолжали перечислять деньги по старым реквизитам, то есть не новому гарантирующему поставщику – «МРСК Урала», а старому – Челябэнергосбыту. В итоге несколько десятков тысяч южноуральцев не могут вернуть деньги, переплаченные Челябэнергосбыту: отдельным абонентам энергетики задолжали десятки тысяч рублей. Долги перед юрлицами еще выше. Теперь, когда компания вступила в стадию банкротства, сделать перерасчет будет нереально. Единственный шанс вернуть деньги: войти в список кредиторов во время конкурсного производства.

Неприятные сюрпризы преподнесла южноуральцам и «МРСК Урала»: при введении в работу новой клиентской базы в результате «сбоя системы» южноуральцы получили квитанции с невесть откуда взявшейся задолженностью, исчисляемой иногда тысячами, а иногда – и десятками тысяч рублей. Многие эти счета оплатили, и лишь потом спохватились. В челябинском филиале «МРСК Урала» заверили потребителей, что уже в следующей квитанции произведут перерасчет. Однако, по рассказам челябинцев, ничего подобного не произошло: некоторые из них, решившие не платить взявшиеся из ниоткуда долги, в следующей квитанции увидели ту же сумму задолженности.

Жители региона уже опасаются, что с очередной сменой гарантирующего поставщика возврата уплаченных уже денег они вряд ли дождутся. Новый гарантирующий поставщик заверяет, что опасаться южноуральцам нечего. «Мы рассчитываем, что благодаря слаженной работе «Уралэнергосбыт» и «МРСК Урала» смена гарантирующего поставщика пройдет для жителей региона незаметно. Физические лица перешли на обслуживание «Уралэнергосбыта» автоматически. Юридическим лицам необходимо перезаключить договор энергоснабжения. Договоры поступят потребителям до 10 июля, их оперативное заключение в интересах всех сторон. Авансовые платежи, уплаченные в адрес «МРСК Урала», вернутся потребителю по его заявлению путем зачисления на лицевой счет. Период для подобных обращений не ограничен. Урегулирование всех вопросов по возврату авансовых платежей берут на себя «Уралэнергосбыт» и «МРСК Урала», для потребителей это будет реализовано в режиме «одного окна». Все, что требуется от южноуральцев, – своевременная передача показаний и оплата потребленной электроэнергии», – заявил генеральный директор ООО «Уралэнергосбыт» Александр Батраков.

Впрочем, и в «МРСК Урала» заверяли, что путаницы не будет. Еще одним источником конфликта может стать начало работы нового гарантирующего поставщика с 1 июля. Ведь именно с 1 июля в Челябинской области вступили в силу новые тарифы. То есть платежи в счетах нового поставщика точно вырастут. А вот насколько правильно их пересчитали, сможет определить далеко не каждый житель региона. Так что очередной путаницы избежать вряд ли удастся.

Челябинск, Виктор Елисеев

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