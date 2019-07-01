Три южноуральца погибли в минувшие выходные на водоемах области

Три жителя Челябинской области утонули в минувшие выходные.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ГУ МЧС по Челябинской области, три южноуральца стали жертвами стихии в воскресенье, 30 июня.

В минувшее воскресение трагический случай произошел на Верхнеуральском водохранилище в районе поселка Желтинский. В 300 метрах от берега, купались на надувном матрасе два человека, один из них утонул. Еще два случая произошли в Кизильском районе на реке Урал и Кунашакском муниципальном районе на озере Уелги. В обоих случаях утонули двое мужчин, которые рыбачили на резиновых лодках. Обстоятельства произошедшего уточняются.

Напомним, в ранее на водоемах Южного Урала погибли три подростка. Трагедии произошли в Копейске, Магнитогорске и Челябинске в конце мая-начале июня.

Челябинск, Виктор Елисеев

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