ВРИО губернатора Челябинской области Алексей Текслер назвал своих кандидатов в Верхнюю палату парламента РФ.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», в сенаторскую тройку губернатора вошли председатель Законодательного собрания Владимир Мякуш, уполномоченный по правам человека в области Маргарита Павлова и депутат Госдумы, лидер регионального отделения партии «Справедливая Россия» Валерий Гартунг.

Если информация о возможном назначении Мякуша или Павловой сенатором в случае победы Алексея Текслера на губернаторских выборах уже появлялась в прессе, то Гартунг в этом списке – лицо новое, хоти и не неожиданное. 28 июня на региональной конференции партии «Справедливая Россия» было принято решение поддержать Текслера на губернаторских выборах, хотя Гартунг вполне мог составить врио конкуренцию. Так что ответный ход был вполне прогнозируем.

Сегодня все трое появились с Алексеем Текслером в новом детском саду в Чурилово, где и было сделано соответствующее заявление.

Напомним, в данный момент кресло сенатора от губернатора Челябинской области занимает Ирина Гехт, от Законодательного собрания – Олег Цепкин.

Челябинск, Ольга Арсентьева

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