В Челябинске не могут найти замену «главному по дорогам»

Власти Челябинска не могут согласовать кандидатуру нового начальника управления дорожного хозяйства.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», в мэрии Челябинска столкнулись со сложностями при поиске кандидатур на пост начальника городского управления дорожного хозяйства. Об этом рассказала врио главы Челябинска Наталья Котова.

«Найти профессионала, который бы прошел согласование в правоохранительных органах, оказалось непросто, поэтому продолжаем поиск», – заявила чиновница журналистам. При этом выбор весьма ограничен. Как отметила г-жа Котова, наличие опыта работы и специального образования не стоят при поиске на первом месте. Зато важно, чтобы потенциальный кандидат имел за плечами работу в структурах мэрии.

Ситуация вокруг поисков «главного по дорогам» уже возмутила общественников. «Вообще, это удивительная система управления, когда для того, чтобы создать внутреннюю структуру органа местного самоуправления (город никому не подчиняется), нужно спросить разрешение у «товарища майора» из федеральной структуры. Именно поэтому отменили и прямые выборы мэра, чтобы горожане не смогли выбрать реально достойного кандидата, а только «нужного человечка». Нужного для решения федеральных задач, а не местных», – возмущаются активисты инициативной группы «Челябинский урбанист».

В администрации Челябинска неправильно выстроена система управления городом, настаивают общественники. «Если почитать полномочия управления дорожным хозяйством, то получится, что они сами по себе отвечают за развитие дорог. Но дороги – это транспорт. Нельзя просто в вакууме решать транспортные проблемы без института транспортного планирования», – подчеркивают представители инициативной группы.

Между тем, структура должна выглядеть иначе, уверены городские активисты. Прежде всего, должно существовать независимое ведомство, которое отвечает за развитие генплана города, правила землепользования и застройки и, соответственно, транспортное планирование. Далее, «есть центр организации дорожного движения, который решает задачи эффективного перемещения жителей. Он сам выстраивает приоритет общественного транспорта, определяет фазы светофоров, расположение переходов, ограничения скорости, платные парковки, длину выделенных линий, расположение остановок, количество полос и многое другое. Он занимается расчётами и моделированием, имея один приоритет – обеспечить комфортную эффективную провозную способность улиц. И уже где-то далеко внизу этой «пищевой цепочки» стоит управление дорожного хозяйства, которым может руководить любой крепкий хозяйственник – контролировать дорожные контракты, мыть столбы и остановки. Всё, никаких сложных интеллектуальных задач для этих товарищей», – рассказали урбанисты.

И ещё одно замечание общественников: начальник УДХ напрямую подчинён вице-мэру по дорогам. Однако, ему, кажется, никто не собирается меняться. А потому, кто бы ни возглавил управление дорожного хозяйства, изменений в этой сфере вряд ли стоит ждать, считают горожане.

Челябинск, Виктор Елисеев

Челябинск. Другие новости 01.07.19

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