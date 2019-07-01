Прокуратура потребовала у властей Челябинска оборудовать площадки для мусора

Прокуратура Челябинска потребовала от мэрии принять меры по благоустройству площадок накопления твердых коммунальных отходов.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе прокуратуры Челябинской области, надзорное ведомство Челябинска провело проверку исполнения федерального законодательства в части осуществления администрацией города полномочий в организации деятельности по накоплению и транспортированию твердых коммунальных отходов в частном секторе областного центра.

«По результатам инвентаризации имеющихся мест накопления ТКО, включая их техническое состояние и необходимость в благоустройстве прилегающей территории установлено, что в индивидуальном жилищном фонде имеются 283 площадки, однако необходимо создание 103 дополнительных площадок», – рассказали в региональной прокуратуре.

Проверка показала, что большая часть контейнерных площадок не соответствует требованиям Правил благоустройства и требованиям законодательства в области санитарно-эпидемиологического благополучия населения. Для создания мест накопления ТКО в индивидуальном жилищном фонде необходимо проведение благоустройства территории, выравнивание рельефа и устройство подъездных путей.

Кроме того, органом местного самоуправления до настоящего времени не решен вопрос по бюджетному финансированию работ по созданию и содержанию мест (площадок) накопления ТКО, что влечет за собой нарушение законодательства, прав и законных интересов граждан, а также их обоснованные обращения в органы прокуратуры.

По результатам проверки прокурором города главе Челябинска внесено представление о принятии мер по устранению выявленных нарушений.

Челябинск, Виктор Елисеев

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