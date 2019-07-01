Надорвались? В Челябинске подрядчик срывает сроки ремонта дорог

Подрядчик не справляется с объемами работ по ремонту дорог в Челябинске.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», ООО «Нижавтодорстрой» испытывает сложности с выполнением контракта в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» на сумму 827 миллионов рублей.

Напомним, начало работ несколько раз откладывалось из-за проблем с проведением торгов: Челябинское УФАС приостанавливало заключение контракта. В итоге подрядчиком стало ООО «Нижавтодорстрой», с которым управление дорожной службы заключило контракт, как с единственным участником торгов, а начальник УДХ Александр Шабалин вынужден был уйти по требованию главы Южного Урала Алексея Текслера.

Старт исполнению контракт дали 12 июня. Однако, на минувшей неделе работ были приостановлены. Возможно, причиной тому – недостаточная готовность подрядчика к столь масштабному проекту: по данным портала «Руспрофайл», компания в нынешнем году набрала контрактов на сумму, вдвое большую, чем в 2018, причем две трети суммы приходится как раз на ремонт челябинских автодорог.

В итоге дорожникам не хватило техники. Кроме того, подрядчик не обеспечен собственными асфальтовыми смесями. В итоге пришлось заключать договор с фирмой ООО «ТПК ЯКК», ранее выигравшей аукцион, но оказавшейся не в силах предоставить банковскую гарантию выполнения обязательств. Зато у фирмы есть свой асфальтовый завод и техника, которые и начали привлекать для ремонтных дорог.

Но и здесь появились проблемы. «Были претензии по смеси (ЩМА-16), в настоящее время ведутся работы по устранению замечаний, чтобы после можно было максимально активно приступить к работам по контракту, – рассказала врио главы Челябинска Наталья Котова. – На старте всегда делается определенный объем работ, после чего идет оценка качества этой работы. На прошлой неделе как раз шла оценка качества материала, из которого производят асфальт. Если есть замечания, то они должны быть устранены. Объем работ после этого будет идти по нарастающей. Это предварительный этап, на котором выстраивается то качество, которое необходимо предъявлять подрядчику».

Претензии уточнил замглавы города по дорожному хозяйству и транспорту Владимир Алейников. «По улице Худякова началась укладка дорожного полотна, но после контрольных проб свежей асфальтобетонной смеси было обнаружено несоответствие заявленной рецептуре. Два основных замечания – нарушение зернового состава и колейности. На сегодняшний день замечания устранены по заявлению подрядчика и контролирующего органа. При наличии официальных протоколов сегодня в полном объеме будет продолжена работа. Контроль будет постоянный, ежедневный».

Теперь к инспекционной поездке по объектам дорожного ремонта в Челябинске готовится глава региона Алексей Текслер.

Челябинск, Виктор Елисеев

Челябинск. Другие новости 01.07.19

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