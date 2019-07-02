В Челябинске юноша и девушка сорвались с борта карьера

В Челябинске юноша и девушка сорвались с борта карьера Изумрудный.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», инцидент произошел вечером 1 июля. 20-летний парень и девушка гуляли вдоль обрыва. В какой-то момент парень поскользнулся и начал падать, девушка попыталась его удержать, но упала вслед за ним. Они рухнули с 7-метровой высоты на сухую часть карьера. Челябинец получил черепно-мозговую травму, челябинка – сломала ногу и травмировала грудную клетку.

Прибывшим на вызов очевидцев спасателям пришлось эвакуировать пострадавших по воде на надувной лодке, так как поднять их с такими травмами по крутому склону карьера было невозможно. Молодые люди госпитализированы.

Челябинск, Павел Зварзин

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