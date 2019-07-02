На Южном Урале четырехлетняя девочка получила страшный удар током

В Челябинской области госпитализировали четырехлетнего ребенка, получившего удар током.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», ЧП произошло вечером 1 июля в поселке Магнитка Кусинкого района.

4-летняя девочка гуляла с матерью. Когда женщина отвлеклась, ребенок забрался в находившуюся поблизости трансформаторную будку, которая по какой-то причине оказалась открытой. В результате девочка получила сильный удар током.

Около 20:00 ребенка доставили в больницу. В настоящее время она находится в реанмации в тяжелом состоянии. Как пишет Telefakt.ru, врачи диагностировали у ребенка ожоги 18% тела. Больше всего пострадала кисть правой руки. Не исключено, что её придётся ампутировать.

Сейчас пострадавшую готовят к переводу в областной ожоговый центр.

Челябинск, Виктор Елисеев

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