У южноуральского птицеводческого комплекса отозвали три декларации о соответствии

Управления Россельхознадзора по Челябинской области отозвало три декларации о соответствии на продукцию ООО «Нагайбакский птицеводческий комплекс» – «СИТНО».

Как сообщили РИА «Новый День» в ведомстве, такая мера принята в связи с тем, что 26 декабря 2018 года в Екатеринбурге, 15 января 2019 года в Калуге, 17 января 2019 года в Омске в рамках проводимого пищевого мониторинга и государственного задания сотрудниками территориальных управлений Россельхознадзора были отобраны определенные виды продукции Нагайбакского птицеводческого комплекса: бедро замороженное – в ООО «Гранит» (Екатеринубрг), печень замороженная – в ООО «Холодильник» (Калуга) и тушка мяса-бройлера охлажденная 1 сорта в ООО «Агроснабплюс» ( Омск).

По результатам проведенных исследований в референтных центрах и лабораториях, подведомственных Россельхознадзору, Свердловской, Омской и Калужской областей во всех видах продукции обнаружены бактерии группы листерии, что свидетельствует о нарушениях предприятием требований Технического регламента «О безопасности пищевой продукции» и иных нормативно-правовых актов Евразийского экономического союза и Российской Федерации.

Данное предприятие не только реализовало свою продукцию на территории Российской Федерации, но и находилось в Реестре производителей, имеющих право поставлять продукцию в страны ЕврАзЗЭС.

Управление Россельхознадзора по Челябинской области поставило предприятие на усиленный лабораторный контроль. Три декларации о соответствии (на тушку цыпленка-бройлера, на бедро, на печень) отзваны. На предприятии проводились корректирующие мероприятия для снятия временных ограничений. Сейчас оно обратилось в управление с заявлением на проведение обследований с целью снятия режима временных ограничений.

В ведомстве напоминают:

Listeriamonocytogenes – род грамположительных палочковидных бактерий. Некоторые виды являются возбудителями заболеваний животных и человека. Человек заражается листериозом через продукты животного происхождения, в том числе птицепродукты, употребляемые в пищу без должной термической обработки.

Листериоз – это инфекционное заболевание, характеризующееся поражением защитных клеток иммунной системы с развитием многочисленных симптомов, среди которых преобладают ангинозно-септическая форма, а также патология нервной системы.

Челябинск, Павел Зварзин

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