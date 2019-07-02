В Магнитогорске произошла массовая драка мигрантов

У железнодорожного вокзала Магнитогорска произошла массовая потасовка с применением бит и арматуры.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», инцидент произошел вчера, 1 июля, у железнодорожного вокзала в Ленинском районе Магнитогорска. Сообщения об этом появились в социальных сетях.

«Толпа людей и много полиции. Походу, к нам возвращаются девяностые. Сейчас только возле паровоза была битва толпа на толпу, с ножами и арматурой, было много нерусских. ОМОН всех поймать не успел, разбежались по Ленинскому району», – рассказали горожане.

Еще один магнитогорец написал, что, возвращаясь с работы, видел, как в сторону Ленинского района по проспекту Карла Маркса шли восемь подростков восточной внешности с битами в руках. При этом кто-то из горожан предположил, что разборки связаны с недавним пожаром на Центральной городской ярмарке.

«В дежурную часть УМВД Магнитогорска поступило сообщение, что в привокзальном кафе произошел конфликт между несколькими гражданами, – цитирует «Верстов.Инфо» представителей УМВД по Магнитогорску. – На место происшествия незамедлительно прибыли наряды полиции, а также сотрудники Росгварии, благодаря чему развитие конфликта не допущено, все его участники доставлены в отдел полиции «Ленинский» для выяснения обстоятельств. Пострадавших нет».

Сейчас по факту массовой драки проводится доследственная проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение.

Челябинск, Виктор Елисеев

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