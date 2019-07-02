Жительница Магнитогорска наладила торговлю поддельными разрешениями на выбросы

В Челябинской области бизнес-леди наказали за торговлю поддельными разрешениями на выбросы.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе прокуратуры Челябинской области, Ленинский районный суд Магнитогорска признал 38-летняя предпринимательницу виновной в совершении 14 преступлений, квалифицируемых статьей 159 УК РФ (мошенничество, сопряженное с преднамеренным неисполнением договорных обязательств в сфере предпринимательской деятельности, если это повлекло причинение значительного ущерба).

Женщина заключала в 2016-2017 годах договоры субподряда, обязуясь выполнить проектные и расчетные работы для получения разрешения на выбросы. Однако, никаких расчетов не проводила. Вместо этого она передавала предприятиям подложные документы. Таким способом она «заработала» около 660 тысяч рублей.

С учетом позиции государственного обвинителя, при назначении наказания суд учел признание вины и раскаяние в содеянном, наличие на иждивении 2 малолетних детей, состояние ее здоровья, отсутствие судимости, положительные характеристики.

Виновной назначено наказание в виде 2 лет 6 месяцев лишения свободы условно, с испытательным сроком 2 года.

Исковые требования потерпевших удовлетворены.

Челябинск, Виктор Елисеев

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