В Челябинской области младенец погиб, застряв в детской кроватке

В Магнитогорске следователи устанавливают подробности гибели шестимесячного ребенка.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе следственного управления СКР по Челябинской области, днем 1 июля в одном из домов Орджоникидзевского района Магнитогрска обнаружено тело 6-месячного мальчика, без видимых признаков насильственной смерти.

По данному факту следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Челябинской области проводится доследственная проверка. По предварительным данным, тело ребенка без признаков жизни обнаружила мать. Его голова застряла между дужками детской кровати.

В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Проводится судебно-медицинское исследование по установлению причины смерти младенца. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Челябинск, Виктор Елисеев

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