Власти Брединского района через суд обязывают обеспечить жителей теплом

Прокуратура Брединского района потребовала от администрации принять меры к обеспечению теплоснабжением жилых домов и социальных объектов.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе прокуратуры Челябинской области, надзорное ведомство Брединского района провело проверку организации теплоснабжения на территории поселка Бреды администрацией муниципального района.

Установлено, что в марте 2018 года администрация Брединского муниципального района была уведомлена о выводе из эксплуатации газовой котельной, после чего, воспользовавшись правом, предусмотренным пунктом 5 статьи 21 федерального закона «О теплоснабжении», приостановила вывод источников тепловой энергии из эксплуатации до отопительного периода 2019-2020 годов.

Таким образом, начиная с марта 2018 года, администрация района была поставлена в известность о выводе из эксплуатации объекта теплоснабжения и необходимости решения вопроса отопления жилых домов и социально значимых объектов. Однако, до сих пор жилые дома, школа и детский сад, отапливаемые газовой котельной, в настоящее время альтернативным источником теплоснабжения не обеспечены.

Учитывая данные обстоятельства, а также угрозу возникновения дефицита тепловой энергии и срыва отопительного периода 2019-2020 годов в отношении жилых домов и социальных объектов, прокурор района обратился в суд с требованием обязать до начала отопительного периода 2019-2020 годов обеспечить теплоснабжением 29 жилых дома (103 потребителя), а также школу и детский сад, отапливаемые указанным объектом.

Исковое заявление находится на рассмотрении.

Челябинск, Виктор Елисеев

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