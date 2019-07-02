В Копейске поймали бизнес-леди с тремя тысячами пачек поддельных сигарет

В Челябинской области задержали предпринимательницу, торговавшую контрафактными сигаретами.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области, сотрудниками отдела МВД России по Копейску установлен факт незаконного оборота немаркированной табачной продукции.

«44-летняя женщина, являясь индивидуальным предпринимателем, незаконно использовала известный товарный знак, совершая реализацию немаркированной табачной продукции (сигарет) в количестве 3080 пачек, чем причинила правообладателю товарного знака крупный материальный ущерб на общую сумму около 500 тысяч рублей», – уточнили в силовом ведомстве.

Поддельный сигареты продавали в торговых павильонах Копейска.

По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 180 Уголовного кодекса РФ (незаконное использование средств индивидуализации товаров). Санкция данной части статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет.

В отношении подозреваемой избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

Челябинск, Виктор Елисеев

Челябинск. Другие новости 02.07.19

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