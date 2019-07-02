В Челябинской области задержали фуру с 20 тоннами дынь и арбузов из Казахстана

На южноуральском участке границы развернули фуру с дынями и арбузами без документов.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе управления Россельхознадзора по Челябинской области, 1 июля при осуществлении документарного контроля на российско-казахстанском участке государственной границы Российской Федерации в пункте пропуска МАПП «Бугристое» (Троицк) сотрудники ведомства выявили нарушение при ввозе растительной продукции высокого фитосанитарного риска из Республики Казахстан.

Автомобиль ввозил подкарантинную продукцию (дыни – 10 тонн и арбузы – 10 тонн) с нарушением законодательства Российской Федерации в области карантина растений. Бахчевые культуры происхождением Республики Казахстан следовали из Туркестанской области в Екатеринбург.

соответствии с требованиями карантинного законодательства ввоз данной продукции высокого фитосанитарного риска на территорию РФ был запрещен, выдано предписание на возврат груза, а перевозчик привлечен к административной ответственности за нарушение порядка ввоза.

Основанием для возврата послужила документарная проверка, которая выявила недействительный фитосанитарный сертификат страны отправителя. При вскрытии грузового отсека установлено несоответствие информации в фитосанитарном сертификате с реально перевозимым грузом (в ФСС не указаны арбузы). Это является нарушением Решения Комиссии Таможенного союза от 18 июня 2010 года № 318, пояснили в ведомстве.

Под контролем сотрудников Россельхознадзора транспортное средство возвращено на территорию Республики Казахстан.

Челябинск, Виктор Елисеев

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