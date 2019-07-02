В южноуральском муниципалитете ввели карантин по бешенству

В Аргаяшском районе объявили карантин по бешенству животных.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», соответствующее постановление подписал и.о. председателя правительства Челябинской области Виктор Мамин.

«Установить ограничительные мероприятия (карантин) по бешенству животных на территории неблагополучного пункта, расположенного по адресу: поселок Аргази Байрамгуловского сельского поселения Аргаяшского муниципального района Челябинской области. Определить угрожаемой зоной по бешенству животных деревню Чишма Байрамгуловского сельского поселения Аргаяшского муниципального района Челябинской области», – говорится в документе.

На время действия ограничительных мероприятий запрещены проведение выставок собак и кошек на территории неблагополучного пункта, торговля домашними животными на территории неблагополучного пункта, на вывоз животных за пределы неблагополучного пункта, а также отлов (для вывоза в зоопарки, с целью расселения в других районах и так далее) диких животных на территории неблагополучного пункта и в угрожаемой зоне.

Челябинск, Виктор Елисеев

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