Не в меру самостоятельные коркинцы оставили соседей без газа

В Коркино после самовольной установки газового водонагревателя из конфорок пошла вода.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе АО «Газпром газораспределение Челябинск», специалисты аварийно-диспетчерской службы компании вынуждены были приостановить газоснабжение подъезда многоквартирного дома по улице Мира в поселке Первомайский из-за образования водяной закупорки во внутридомовом газопроводе.

Информация об инциденте поступила в аварийно-диспетчерскую службу филиала АО «Газпром газораспределение Челябинск» в Коркино вчера, 1 июля в 18:45. Прибывшие на место происшествия сотрудники газовой службы, обнаружили, что в одной из квартир жильцы производили подключение проточного газового водонагревателя без привлечения специализированной организации. В результате непрофессиональных действий при неправильном подключении газового оборудования к инженерным сетям многоквартирного дома внутриподъездный газопровод заполнился водой. Было прекращено газоснабжение 8 квартир.

Сотрудники газовой службы прочистили газопровод, однако повторный пуск газа задерживается из-за отсутствия жильцов одной из квартир.

«В соответствии с действующим законодательством виновнику происшествия придется возместить стоимость работ по восстановлению газоснабжения во всем доме», – отметил главный инженер АО «Газпром газораспределение Челябинск» Владимир Фомин.

Заметим, что это уже второй подобный случай в поселке Первомайский за текущий год.

Челябинск, Виктор Елисеев

Челябинск. Другие новости 02.07.19

В южноуральском муниципалитете ввели карантин по бешенству. / В Челябинской области задержали фуру с 20 тоннами дынь и арбузов из Казахстана. / В Копейске поймали бизнес-леди с тремя тысячами пачек поддельных сигарет. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2019, РИА «Новый День»