Челябинская область стала одним из лидеров по числу государственных недостроев

Счетная палата РФ нашла в Челябинской области больше полутора сотен государственных недостроев.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе Счетной палаты РФ, в России 62,6 тысячи объектов незавершенного строительства (ОНС). Среди них – детские сады, школы, университетские кампусы, объекты транспортной и коммунальной инфраструктуры.

К началу 2019 года в эти ОНС вложено 4,048 триллиона рублей бюджетных средств (с учетом текущего строительства). При этом на государственные стройки, которые приостановлены более чем на полгода или законсервированы (более 4 тысяч объектов) направили 260 миллиардов рублей.

58 тысяч незаконченных строек, которые относятся к ведению региональных властей в стоимостном выражении составляют 2,9 триллиона рублей. Рекордсменами по ОНС здесь являются Московская область (79,73 миллиарда рублей) и Ямало-Ненецкий автономный округ (70,2 миллиарда рублей).

При этом в Счетной палате не раскрывают подробности о государственных долгостроях, обещая раскрыть информацию о конкретных незавершенных объектах осенью. Что касается регионов, информация о которых есть в открытом доступе, по данным РБК, лидирует Ямало-Ненецкий автономный округ – здесь работы более полугода не ведутся на 193 стройках, которые уже профинансированы на 20 миллиардов рублей. На втором месте Челябинская область: 167 объектов, уже поглотивших 14,7 миллиарда бюджетных рублей

Челябинск, Виктор Елисеев

Челябинск. Другие новости 02.07.19

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