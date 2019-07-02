Текслер отправил в отставку еще одного магнитогорца

Врио губернатора Челябинской области Алексей Текслер подписал распоряжение об отставке заместителя министра образования и науки региона Вадима Бобровского.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», официальная формулировка – «по собственному желанию». Напомним, ранее чиновник засветился в скандале с распределением бюджетных грантов – миллионы рублей были выделены организации, в которой Бобровский является учредителем.

Возможно, Бобровский вернется в Магнитогорск, как его уже оставленные земляки. Так, Евгений Тефтелев – Экс-министр промышленности и природных ресурсов Челябинской области, экс-глава Челябинска и экс-вице-губернатор, уволенный после отставки экс-губернатора Бориса Дубровского, стал советником руководителя благотворительного фонда «Металлург». Бывший вице-губернатор Челябинской области и экс-директор хоккейного клуба «Трактор» Иван Сеничев стал директором Магнитогорского молочного комбината.

Челябинск, Ольга Арсентьева

Челябинск. Другие новости 02.07.19

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