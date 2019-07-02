В интернете продают визитку Владимира Путина

Житель Волгограда выставил на продажу визитку президента России.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», объявление о продаже визитки Владимира Путина начала 1990-х годов житель Волгограда разместил на портале «Авито» несколько дней назад.

«Визитка Путина, 100% оригинал, досталась от деда, который в 90-х года по работе встречался с ВВП. Готов на экспертизы. Цена договорная», – говорится в объявлении.

На фото раритета представлены обе стороны визитки с надписями на русском и английском языках. Должность будущего главы государства звучит как председатель комитета по внешним связям при мэре Ленинграда.

При личном общении продавец признается, что не собирается разбогатеть, продав раритетное наследство. По его расчетам, сделанным после общения с коллекционерами, визитка может стоить около 50 тысяч рублей.

Впрочем, волгоградец может и пересмотреть цены. На данный момент на интернет-площадке размещены еще два объявления о продаже визитки Владимира Путина, оба из Санкт-Петербурга. Одна (на которой будущий президент представлен советником по международным связям председателя Ленинградского совета народных депутатов) оценена в 950 тысяч рублей, вторая (где Владимир Путин назван заместителем мэра Санкт-Петербурга по внешним связям и внешнеэкономическим связям) – в 500 тысяч рублей.

Челябинск, Виктор Елисеев

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