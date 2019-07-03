На Южном Урале в полтора раза выросло число случаев бешенства

Число случаев бешенства животных выросло в Челябинской области на 50%..

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе управления Россельхознадзора по Челябинской области, с начала 2019 года на территории региона выявлены 27 случаев бешенства животных в 22 неблагополучных пунктах. Для сравнения, за аналогичный период прошлого года зарегистрировано 19 случаев.

За прошедшую неделю зарегистрированы 4 случая бешенства животных: в селе Половинка Увельского района (корова, лиса), в рабочем поселке Первомайский Коркинского района (лиса), в городе Коркино (собака). На территории неблагополучных пунктов установлены ограничительные мероприятия (карантин) по бешенству животных: полностью в селе Половинка и поселке Первомайский, а также на территории микрорайона города Коркино, ограниченной улицами Терешковой, Тухачевского, Бектышская и автодорогой Коркино – поселок Бектыш.

Россельхознадзор напоминает о смертельной опасности бешенства как для животных, так и для человека и рекомендует регулярно прививать домашних животных. В случае контакта с неизвестным животным лучше обратится в антирабический кабинет для консультации.

Челябинск, Виктор Елисеев

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