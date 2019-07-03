Уралец «нагрел» железнодорожников на 2,5 миллиона рублей

Находчивый сотрудник абразивного завода в Челябинской области обманул железнодорожного перевозчика на 2,5 миллиона рублей.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе управления на транспорте МВД России по УрФО, сотрудники отдела экономической безопасности и противодействия коррупции Южно-Уральского линейного управления ведомства в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий установили 31-летнего жителя Екатеринбурга, который подозревается в совершении мошенничества с использованием служебного положения.

Мужчина, являясь сотрудником абразивного завода, находящегося в Челябинской области, в течение двух лет обманывал организацию, занимающуюся железнодорожными перевозками, внося заведомо ложные сведение в перевозочные документы.

Уралец оформлял документы по доставке гранулированного шлака на предприятия по всей России. Однако, в перевозочных документах вместо абразивного гранулированного шлака он указывал строительный песок. В итоге, перевозка его железнодорожным транспортом обходилась для грузоотправителя значительно дешевле. В зависимости от расстояния доставки груза, разница в тарифах составляла от 4,5 тысяч до 20 тысяч рублей с каждого вагона.

В общей сложности за два года мошеннических действий мужчина отправил на различные предприятия 545 вагонов с грузом, «сэкономив» таким образом свыше 2,5 миллионов рублей.

Следственным управлением Южно-Уральского ЛУ МВД России на транспорте в отношении злоумышленника возбуждено уголовное дело

В настоящее время расследование уголовного дела продолжается, устанавливаются дополнительные факты преступной деятельности подозреваемого, а также круг лиц, причастных к совершению данного преступления.

Челябинск, Виктор Елисеев

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